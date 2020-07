Coraz więcej naukowców opowiada się za kontrowersyjnymi badania klinicznymi, w których ochotnicy przyjmujący szczepionkę przeciwko COVID-19 byliby celowo zarażani wirusem SARS-CoV-2. List otwarty w tej sprawie do Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) w USA podpisało m.in. 15 noblistów.

BBC News informuje, że w ocenie autorów listu jedynie celowe zakażenie ochotników uczestniczących w testach klinicznych może wykazać, że szczepionki opracowane przeciwko koronawirusowi są faktycznie skuteczne.

Ich zdaniem wymagałoby to zdrowych, młodych ochotników, którym by celowo podano koronawirusa, po otrzymaniu przez nich szczepionki. Przekonują przy tym, że wynikające z tego zagrożenie zdrowia dla uczestników badań klinicznych byłoby niewielkie, a korzyści społeczne - ogromne.



Na razie skuteczność tych preparatów oceniana jest na podstawie tego, jaką wywołują odpowiedź immunologiczną, jaki jest poziom przeciwciał.



List przekazany do Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) w USA podpisał m.in. prof. Adrian Hill, dyrektor Instytutu Jennera na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie prowadzone są zaawansowane badania nad jedną ze szczepionek przeciwko COVID-19.

Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia prof. Francis Collins powiedział, że wciąż w tej sprawie prowadzone są dyskusje i nic jeszcze nie zostało postanowione.

