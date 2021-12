Najnowszy wariant koronawirusa Omikron rozprzestrzenił się między dwoma w pełni zaszczepionymi podróżnymi w korytarzu hotelu w Hongkongu, w którym osoby te przebywały na kwarantannie - poinformował Bloomberg.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Według nagrań z kamery przemysłowej żadna z osób nie opuściła swojego pokoju ani nie miała ze sobą kontaktu. Do transmisji wirusa doszło drogą powietrzną. Wirus musiał się przenieść, gdy drzwi do pokojów zostały otwarte w celu podania żywności lub wykonania testu na obecność Covid-19 - podali badacze z Hongkongu w artykule zamieszczonym w czasopiśmie naukowym Emerging Infectious Diseases.

Jak przekazał w zeszłym tygodniu przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), około 450 naukowców na całym świecie rozpoczęło pilne badania wariantu Omikron. Mają one na celu zrozumienie, w jakim stopniu najnowsza mutacja może być odporna na szczepienie przeciwko koronawirusowi. Ponadto, naukowcy badają, czy zwiększyła się zdolność przenoszenia się wirusa.



"Wykrycie wariantu Omikron u dwóch w pełni zaszczepionych osób, do którego transmisji doszło w korytarzu hotelu, w którym przebywały na kwarantannie, uwydatniły tę potencjalną obawę" - stwierdzili w swoim badaniu hongkońscy naukowcy.



Liczba przypadków Covid-19 wzrosła gwałtownie w niektórych regionach Południowej Afryki w ciągu ostatniego miesiąca. Od czasu podania informacji o wykryciu nowego wariantu Covid-19 przez naukowców z RPA, jego przypadki odnotowano na całym świecie.