Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w czasie konferencji prasowej, że rząd w najbliższych dniach przedstawi nowe obostrzenia. „Jutro lub pojutrze przedstawimy zaostrzenia w związku ze świętami i mutacją omikron” – stwierdził premier.

Mateusz Morawiecki / Marcin Obara / PAP

We wtorek lub najpóźniej w środę przedstawimy drugi pakiet zaostrzeń, m.in. taki, który będzie się wiązał z sytuacją świąteczną, będzie odpowiedzią na mutację wirusa omikron. Rzeczywiście przedstawia to się niedobrze- powiedział Morawiecki. Według niego, "jest bardzo dużo zgonów, szczególnie wśród osób niezaszczepionych".



Premier zapowiedział "wzmocnienie mechanizmów szczepienia i ich obowiązkowości w niektórych zawodach". Będziemy również dyskutować o wzmocnieniu zaostrzeń w niektórych miejscach, dla osób niezaszczepionych, aby odpowiedzieć na tę odmianę wirusa omikron, który pewnie już jest w Polsce - podkreślił.

Dyskusja o dyskotekach

Jak dowiedzieli się nieoficjalnie dziennikarze RMF FM, rząd chce kontynuować politykę zasygnalizowaną tydzień temu. W kolejnych branżach planuje wprowadzać dosyć rygorystyczne limity wstępu, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie dotyczą one osób zaszczepionych.



Bardzo gorąca dyskusja dotyczy na przykład dyskotek. Niektórzy w rządzie chcieliby w obliczu nowego wariantu wirusa je zamknąć. Na razie zwycięża jednak pogląd, by zmniejszyć limit wstępu z obowiązujących 100 osób, do 50 bez certyfikatów i dowolnej liczby osób zaszczepionych.



Gorące dyskusje dotyczą także koncertów. Tu też rozważane jest zmniejszenie dopuszczalnej liczby niezaszczepionych widzów.

Nowe obostrzenia od 1 grudnia

Według rozporządzenia od 1 grudnia obowiązuje limit jednej osoby na 15 mkw. na siłowniach, w klubach i centrach fitness, hazardzie, muzeach, galeriach sztuki, targach, wystawach, kongresach i konferencjach. Maksymalnie 100 osób może uczestniczyć w zgromadzeniach i uroczystościach, jak wesela, komunie, konsolacje i spotkania, a także podczas dyskotek.

Limit jednej osoby na 15 mkw. obowiązuje również w obiektach handlowych.

Limit 50 proc. obłożenia obowiązuje w kościołach, lokalach gastronomicznych, hotelach i obiektach kulturalnych takich, jak np.: kina, teatry, opery, filharmonie, domy i ośrodki kultury, a także podczas koncertów i widowisk cyrkowych, jak również w obiektach sportowych, jak baseny i aquaparki.

Z 500 do 250 osób jest zmniejszony limit osób na wydarzeniach sportowych organizowanych poza obiektami sportowymi.

Sprecyzowano również przepisy o obowiązku odbycia kwarantanny. Według rozporządzenie nie stosuje się go wobec osoby, która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a także osoby zaszczepionej przeciwko Covid-19, która ma unijne cyfrowe zaświadczenie covid lub zaświadczenie o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z Covid-19.

Ponad 13 tysięcy nowych zakażeń

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenia koronawirusem u 13 250 kolejnych osób. Zmarło 25 chorych z COVID-19. - podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Od początku pandemii ponad 3,6 mln osób zakaziło się koronawirusem, zanotowano 85,7 tys. przypadków śmiertelnych.

Ministerstwo poinformowało też, że na COVID-19 zmarło 8 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 17 chorych.

Łącznie od 4 marca ub.r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 3 684 671 przypadków. Zmarło 85 700 osób z COVID-19.