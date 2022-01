Liczba pacjentów chorych na Covid-19 w amerykańskich szpitalach osiągnęła do wtorku rekordowy, napędzany falą zakażeń wariantem wirusa Omikron, poziom - ponad 145,9 tys. Powoduje to przeciążenie placówek i zmusza stany do szukania rozwiązań awaryjnych.

