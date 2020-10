Dziś obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego. Resort zdrowia poinformował o 5 068 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Najwięcej zakaże - aż 898 - było w Małopolsce. Zmarło 63 chorych. Łącznie od początku epidemii w naszym kraju zaraziło się 135 278 osób, a 3101 zmarło. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w związku z kontaktem z osobą zarażoną, udał się na kwarantannę. Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że w trybie mieszanym pracuje 801 placówek oświatowych. 284 instytucji w trybie zdalnym. Pozostałe, czyli 47,39 tys. placówek, działa normalnie. Każdy kraj członkowski Unii Eurpejskiej będzie miał obowiązek informowania o wprowadzanych obostrzeniach z 48-godzinnym wyprzedzeniem. Pomoże to w stworzeniu mapy z danymi obrazującymi rozwój pandemii. Wydarzenia związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie śledzimy dla Was w naszej relacji na żywo.

Premier Mateusz Morawiecki trafił na kwarantannę po kontakcie z osobą zarażoną koronawirusem. Jak zapewnił, rząd pracuje normalnie.



We wtorek resort zdrowia poinformował o 5 068 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Zmarło 63 chorych. Łącznie od początku epidemii w naszym kraju zaraziło się 135 278 osób, a 3101 zmarło.

- Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 5669 osób, u których potwierdzono zakażenie. 421 z nich podłączone są do respiratorów - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Od początku epidemii wyzdrowiało 82 004 osób.

898 zakażeń koronawirusem jednej doby. Tak źle do tej pory nie było w Małopolsce. Najwięcej - bo aż 387 zakażeń - stwierdzono w stolicy województwa - Krakowie.

"Nie chcielibyśmy lockdownu. (...) Koszty takiego lockdownu, jak się okazuje, są znacznie większe niż korzyści z niego - w tym sensie, że skutki lockdownu uniemożliwią nam inwestowanie w ochronę zdrowia "- mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wicepremier Piotr Gliński. Zapowiedział, że w najbliższy czwartek ogłoszone zostaną nowe koronawirusowe restrykcje.

Piotr Gliński: Nie chcielibyśmy lockdownu Karolina Bereza / RMF FM

- Od środy do 27 października zakaz lotów do 29 państw; na liście nie ma m.in. UE i Ukrainy

Czeski rząd podjął decyzję o zamknięciu od czwartku szkół podstawowych, a także restauracji, barów i klubów. W poniedziałek zarejestrowano w kraju 4310 zakażeń koronawirusem i 31 zgonów na Covid-19.

- W Rosji wykryto w ciągu minionej doby 13 868 zakażeń koronawirusem; zmarły 244 osoby - podał sztab rządowy. Zarówno wskaźnik nowych zachorowań, jak i liczba przypadków śmiertelnych w ciągu jednej doby są najwyższe od początku pandemii.

- Więcej ludzkiej przychylności i zrozumienia, mniej agresji i żądań - tego życzą sobie pracownicy systemu ratownictwa medycznego w dniu swojego święta. 13 października to Dzień Ratownictwa Medycznego.



- W trybie mieszanym pracuje 801 placówek oświatowych, a 284 w trybie zdalnym. Pozostałe, czyli 47,39 tys., działa normalnie - przekazało Ministerstwo Edukacji Narodowej.



- Komisja Europejska wezwała kraje członkowskie do jak najszybszego przekazania niezbędnych informacji, by można było przegotować mapę z danymi obrazującymi rozwój pandemii. Każdy kraj będzie miał obowiązek informowania Unii Europejskiej o wprowadzanych obostrzeniach z 48-godzinnym wyprzedzeniem.



20:58 Piłkarska Liga Narodów

Piłkarz reprezentacji Włoch Stephan El Shaarawy miał pozytywny wynik testu na koronawirusa - poinformował lekarz "Squadra Azzurra" Andrea Ferretti w przeddzień meczu Ligi Narodów z Holandią w Bergamo.



El Shaarawy czuje się dobrze. Miał niski poziom wirusa, co może wskazywać, że chodzi o wynik fałszywie dodatni. Zgodnie z protokołem cała kadra została ponownie przebadana, a zawodnik wykonał dodatkowo test serologiczny, który dał wynik ujemny - wyjaśnił Ferretti.

20:57 Wielka Brytania

Brytyjscy posłowie poparli wprowadzone rozwiązania w walce z koronawirusem. Są to trzystopniowy system restrykcji w Anglii i nakaz zamykania pubów, barów i restauracji o godz. 22. W tej drugiej kwestii spora grupa konserwatystów głosowała przeciw własnemu rządowi.



Ogłoszony w poniedziałek przez premiera Borisa Johnsona system trzystopniowych restrykcji w Anglii, który zacznie obowiązywać od północy w nocy z wtorku na środę, nie budził kontrowersji i ponieważ posłowie nie zgłosili sprzeciwu, został on zaaprobowany bez głosowania.

20:55

20:44 Kongres 590

Kongres 590 odbędzie się w całości wirtualnie - poinformował we wtorek organizator wydarzenia. W związku z epidemią, wszystkie zaplanowane debaty odbędą się w formule hybrydowej, a panele będą transmitowane ze Studia 590.



20:43 Francja

Francuskie ministerstwo zdrowia poinformowało o 12 993 zakażeniach koronawirusem w ciągu ostatniej doby. Zmarło kolejnych 117 osób.

Wtorkowy raport oznacza wzrost liczby nowych zakażeń w porównaniu z danymi z poniedziałku, gdy informowano o 8505 infekcjach w ciągu doby.

Nadal jednak jest to dużo poniżej tego, o czym informowano w miniony weekend - w sobotę było 26 896 nowych zakażeń, a w niedzielę - 16 101.

W sumie do tej pory koronawirusem we Francji zakaziło się 756 472 osób.



Resort podkreślił, że mimo zmniejszającej się liczby dobowego przyrostu zakażeń siedmiodniowa średnia krocząca nowych infekcji jest wyższa niż rekordowy poziom 17 000 drugi dzień z rzędu i we wtorek wynosiła 17 816.



W ciągu ostatniej doby zmarło 117 kolejnych osób, tym samym liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrosła do 32 942.

20:40 Holandia

W Holandii odnotowano kolejny dzienny rekord - prawie 7400 zakażeń koronawirusem - wynika z danych przedstawionych we wtorek. Premier Holandii Mark Rutte powiedział, że aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa potrzebny jest powrót do częściowego lockdownu.



To będzie bolało, ale to jedyne rozwiązanie. Musimy być bardziej rygorystyczni - podkreślił Rutte na konferencji prasowej, na której ogłosił nowe ograniczenia, które mają wejść w życie w środę wieczorem.



Holenderski rząd zdecydował się na zamknięcie barów i restauracji, przy czym będzie możliwość brania na wynos czy dostarczania do domu jedzenia. Aby mieć pewność, że ludzie, którzy nie mogą chodzić do barów, nie urządzają imprez w domu, rząd zakazał również sprzedaży alkoholu po godz. 20.

20:39 Opolskie

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 61-letniego pacjenta zakażonego koronawirusem, który zmarł w karetce czekającej przed Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym szpitala w Nysie - poinformował Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu.



Pod koniec ubiegłego tygodnia do szpitala w Nysie przyjechała karetka wioząca 61-letniego pacjenta. Początkowo miał trafić do szpitala w Prudniku, jednak ze względu na jego stan zdrowia skierowano go do szpitala w Nysie, który dysponuje oddziałem ratunkowym i sprzętem do intensywnej terapii. Zanim jednak został przyjęty na SOR, zmarł w karetce pogotowia.

20:37 Strajk rolników

W trakcie dzisiejszych zabezpieczeń policjanci nałożyli łącznie 10 mandatów karnych. Skierowanych zostanie 31 wniosków o ukaranie do sądu, oraz sporządzono 22 notatki do sanepidu - poinformował wieczorem rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak.



W centrum Warszawy odbył się protest rolników przeciwko nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.



20:02 Kościół

We wtorek u sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bpa Artura Mizińskiego stwierdzono obecność koronawirusa. Pozostaje on w izolacji domowej i stosuje się do zaleceń służb sanitarnych, z którymi jest w kontakcie - poinformowało biuro prasowe Episkopatu.



W oświadczeniu przekazano, że we wtorek "stwierdzono obecność koronawirusa u bp. Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego KEP. Bp Miziński pozostaje w izolacji domowej i stosuje się do zaleceń służb sanitarnych, z którymi jest w kontakcie".



W związku z zaistniałą sytuacją Sekretariat KEP wprowadził system pracy zdalnej.

19:57 Dolny Śląsk

Nowe ognisko koronawiursa na Dolnym Śląsku. Potwierdzono go u 35 studentów i 10 pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

W związku z tym uczelnia wprowadziła 3 tygodnie nauki zdalnej na medycynie w j. angielskim. Nie dotyczy to tylko studentów ostatniego roku. Uczący się na tym kierunku stanowią 75 proc. zakażonych.



Wśród pracowników, u których stwierdzono Covid-19, znajdują się zarówno wykładowcy, jak i osoby z administracji uniwersytetu. W sumie na kwarantannie jest 200 osób, które miały bezpośredni kontakt z chorymi.



19:49 Hiszpania

W Hiszpanii od wtorku obowiązują przepisy dotyczące pracy zdalnej. Ta pierwsza w historii hiszpańskiego ustawodawstwa regulacja dotycząca telepracy została uchwalona z inicjatywy rządu z powodu nasilenia się epidemii koronawirusa.



Zgodnie z nowymi przepisami pracownik może wykonywać poza miejscem pracy swoje obowiązki w sposób zdalny przez co najmniej 30 proc. tygodniowego czasu pracy.

19:43 Media społecznościowe

Amerykańska firma Facebook Inc., do której należy Facebook, poinformowała, że wprowadza zakaz publikacji w tym serwisie społecznościowym reklam, które zniechęcają ludzi do szczepień.



Zasady Facebooka już wcześniej zabraniały zamieszczania reklam zawierających fałszywe informacje o szczepionkach, ale reklamy wyrażające sprzeciw wobec szczepionek były dotąd dozwolone, o ile nie zawierały fałszywych stwierdzeń.



"Teraz jeśli reklama w sposób wyraźny będzie zniechęcała kogoś do szczepienia, odrzucimy ją" - poinformowała firma we wpisie na blogu.

19:35 Wielka Brytania

Lider brytyjskiej opozycyjnej Partii Pracy Keir Starmer wezwał po południu do dwu-trzytygodniowego lockdownu, aby przerwać coraz szybsze ponowne rozprzestrzenianie się koronawirusa.



Trzy rzeczy są teraz jasne: rząd nie ma wiarygodnego planu spowolnienia tempa infekcji. Stracił kontrolę nad wirusem. I nie stosuje się już do rad naukowych. Wzywam do dwu- lub trzytygodniowej "przerwy w obwodzie" w Anglii, zgodnie z zaleceniem SAGE - mówił Starmer podczas konferencji prasowej, nawiązując do opublikowanego zapisu z posiedzenia naukowej grupy doradczej ds. kryzysowych, która już trzy tygodnie temu zarekomendowała rządowi krótki lockdown w celu spowolnienia transmisji wirusa.



We wtorek rząd Borisa Johnsona ogłosił wprowadzenie trzystopniowej skali restrykcji, jednak nawet na najwyższym poziomie nie przypominają one pełnej blokady, jaka zaczęła się w marcu.

19:33 Gorzów Wielkopolski

Lekarze ze szpitala w Gorzowie Wielkopolskim alarmują o dramatycznych brakach kadrowych. Opiekę nad pacjentami udaje się zabezpieczyć w lecznicy tylko dzięki temu, że część personelu decyduje się na pracę po kilka dni z rzędu. Poszukiwani są wszyscy: od opiekunów medycznych, przez pielęgniarki po anestezjologów.

Placówka jest nawet gotowa zaangażować do podstawowej opieki osoby bez kwalifikacji medycznych. Jak dotąd, zgłosiła się jedna siostra zakonna, która wróciła z misji zagranicznej, po tym jak dowiedziała się, że szpitalowi potrzebne jest wsparcie.

Na oddziale zakaźnym szpitala przybyło w ostatnim czasie ok. 70 osób. To ewakuowani pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej z Zielonej Góry. Razem z nimi na oddziale są osoby z potwierdzonym Covid-19, wymagające intensywnej opieki.

Szpital już wcześniej zmagał się z brakami kadrowymi. Z pracy odeszło kilku lekarzy. Lekarze stan swoich pacjentów konsultują telefonicznie ze specjalistami z innych ośrodków.



Szpital szykuje obecnie kolejnych 10 łóżek dla pacjentów z Covid-19.





19:21 Zakaz handlu w niedzielę zostanie zniesiony?

Politycy Zjednoczonej Prawicy coraz poważniej myślą o czasowym zniesieniu zakazu niedzielnego handlu. Zwłaszcza przed świętami Bożego Narodzenia - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Miałoby to rozładować ruch w sklepach.



19:14 Koronawirus w Europie

Będzie można szybciej i łatwiej sprawdzić jakie obostrzenia - związane z pandemią koronawirusa - obowiązują w konkretnych krajach. Unijni ministrowie do spraw europejskich przyjęli wytyczne w tej sprawie.



19:13 Włochy

Premier Włoch Giuseppe Conte zapewnił, że władze nie wyślą policji do prywatnych domów, by sprawdzała, czy obywatele przestrzegają zaostrzonych przepisów o walce z epidemią. Podkreślił, że restrykcje nie są "odejściem od demokracji".



Na konferencji prasowej w Rzymie szef rządu odniósł się do wchodzącego w życie w środę nowego dekretu, w którym zaostrzono przepisy reżimu sanitarnego z powodu pandemii. Na ich mocy wprowadzony został zakaz prywatnych zabaw i uroczystości w miejscach zamkniętych i na otwartej przestrzeni. Wyjątek stanowią te po ceremoniach religijnych i cywilnych, czyli na przykład chrzty i wesela, ale z ograniczoną do 30 liczbą uczestników.

19:12 Energetyka

Z powodu pandemii Covid-19 spada zużycie energii w Unii Europejskiej. Jednocześnie rośnie udział energii ze źródeł odnawialnych w unijnym miksie energetycznym - wynika ze sprawozdania Komisji Europejskiej dotyczącego drugiego kwartału tego roku.



Z dokumentu KE wynika, że w dużej części UE obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią miały bezprecedensowy wpływ na rynek energii, powodując spadek zużycia gazu i energii elektrycznej odpowiednio o 10 proc. i 11 proc. w drugim kwartale w ujęciu rocznym.

19:08 Chiny

Chińska Narodowa Grupa Biotechnologiczna (CNBG) oferuje darmowe dawki eksperymentalnych szczepionek na Covid-19 osobom wybierającym się na studia za granicę, choć specyfiki nie przeszły jeszcze wszystkich badań klinicznych - poinformowały lokalne media.



Oba oferowane preparaty są obecnie w trzeciej, ostatniej fazie prób klinicznych na ludziach. Choć ich bezpieczeństwo i skuteczność nie zostały jeszcze ostatecznie potwierdzone, chińskie władze dopuściły je już w lipcu do kryzysowego użycia w kraju.



Studenci zainteresowani darmowymi szczepieniami mogą zarejestrować się na stronie internetowej CNBG, wpisując swoje dane. Do wtorku zainteresowanie preparatem wyraziło prawie 760 tys. osób, a 155 tys. zarejestrowało się na szczepienie - przekazał hongkoński dziennik "South China Morning Post".

19:06 Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej dobry zarejestrowano 143 zgony z powodu Covid-19, co jest najwyższą liczbą od czterech miesięcy, a także wykryto 17 234 zakażenia koronawirusem - poinformował po południu brytyjski rząd.



Koronawirus w Wielkiej Brytanii / RMF FM / RMF FM

19:02 Koalicja Obywatelska po wideokonferencji z premierem Morawieckim

Nie dowiedzieliśmy się niczego nowego na temat walki z Covid-19 - podkreślali szef klubu KO Cezary Tomczyk i senator Beata Małecka-Libera po wideokonferencji opozycji z premierem Mateuszem Morawieckim.



Tomczyk poinformował, że przedstawił rządowi pięć propozycji dotyczących walki z koronawirusem. Chodzi o przeznaczenie 5 mld zł na ten cel, przeprowadzanie 100 tys. testów na koronawirusa dziennie, zakup 10 mln szczepionek na grypę, poprawę dostępu do służby zdrowia oraz informację szefa rządu na temat walki z epidemią na posiedzeniu Sejmu.



19:01 Ukraina

Rząd Ukrainy podjął we wtorek decyzję o przedłużeniu w kraju tzw. kwarantanny adaptacyjnej do końca roku i o zaostrzeniu niektórych obowiązujących w związku z pandemią koronawirusa ograniczeń. Zdecydowano m.in., że uczelnie wyższe przechodzą na miesiąc na zdalne nauczanie.



19:00 Pomorskie

Na mocy decyzji wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha, praca strażników miejskich i gminnych w regionie ponownie została podporządkowana zwierzchniemu nadzorowi policji i walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Samorządowcy zwracają uwagę, że decyzja ta została podjęta bez konsultacji.

18:59 Polityka

Propozycja Lewicy ustawy o obowiązkowych maseczkach w miejscach publicznych i kar za ich nienoszenie dostała wsparcie od premiera Mateusza Morawieckiego - powiedział szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski po wtorkowej wideokonferencji z udziałem polityków opozycji i przedstawicieli rządu.



Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z politykami opozycji poświęcone było sytuacji związanej z rozwojem epidemii koronawirusa. Po tym spotkaniu szef KPRM Michał Dworczyk zapowiedział kolejne spotkania z opozycją i nowe projekty ustaw dot. Covid-19.

18:58 Kościół

Archidiecezja Częstochowska odcięła się od działań i wypowiedzi księdza z tzw. pustelni w miejscowości Czatachowa, który nawoływał do zdejmowania maseczek i przekonywał o ich szkodliwości.



Wobec duchownego, który już w marcu otrzymał naganę kanoniczną, mają być podjęte dalsze kroki dyscyplinarne.



18:57 Opolskie

Szpital w Białej i szpital MSWiA w Opolu będą obsługiwały tylko pacjentów chorych na Covid-19. Da to w sumie ponad sto dodatkowych łóżek.



18:56 Włochy

41 osób zmarło ostatniej doby we Włoszech na Covid-19, zanotowano 5901 nowych zakażeń koronawirusem; najwięcej od pół roku. Wykonanych zostało jednego dnia 112 tys. testów - przekazało Ministerstwo Zdrowia. To kolejny dzień wzrostu liczby zgonów i infekcji.



Koronawirus we Włoszech / RMF FM / RMF FM

Bilans zmarłych od początku epidemii wynosi 36246.

Dotychczas zarejestrowano 365 tys. przypadków koronawirusa. Wyzdrowiały 242 tys. osób; w ciągu doby przybyło ich około 1400.

18:53 Premier na kwarantannie

Premier Mateusz Morawiecki miał wykonany test na obecność koronawirusa; wyniki powinny być już znane we wtorek wieczorem - poinformował we wtorek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak dodał rzecznik rządu: Kwarantanna liczona jest od dnia kontaktu z osobą chorą, ten kontakt miał miejsce w piątek.



18:52 Wielkopolska

1500 osób zostało objętych kwarantanną w gminie Czempiń w Wielkopolsce m.in. po tym, jak ognisko koronawirusa potwierdzono w miejscowej szkole i przedszkolu. Obecnie liczba aktywnych przypadków na terenie gminy wynosi 23.



18:51 Warszawa

Teatr Dramatyczny odwołuje spektakle zaplanowane między 15 a 20 października - "Naszą klasę", "Romantyków" i "Sługę dwóch panów". Odwołana zostaje też premiera spektaklu "Jezioro" zaplanowana na 16 października - poinformowała Weronika Doboszyńska, szefowa działu PR teatru.



Jak wyjaśniła, "o nowej dacie premiery teatr poinformuje wkrótce".



Obowiązkowe kwarantanny wynikające ze specyfiki pracy artystycznej, w której niemożliwe jest zachowanie dystansu, nie pozwolą nam, nawet przy zaplanowanych dublurach, zagrać najbliższych spektakli - czytamy w przesłanym komunikacie.

18:50 Kraków

160 wymazów dziennie w kierunku koronawirusa dla pacjentów pierwszorazowych ze skierowaniem od lekarza POZ - taki limit wprowadzi w środę Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Osób, które chcą wykonać test przybywa, a kolejki przed punktami pobrań - nie tylko w tym szpitalu - są długie.



Szpital Uniwersytecki poinformował, że limit podyktowany jest troską o płynność wykonywania badań, dostosowaną do możliwości diagnostycznych laboratoriów, a te są ograniczone z uwagi na obecną sytuacją epidemiologiczną w Małopolsce i gwałtowny wzrost liczby chorych.

18:49 Ksiądz zachęcał wiernych do odkażania się wodą świeconą

"Jeżeli ktoś chce nosić maseczkę, to na swoją odpowiedzialność" - tak jeden z księży zachęcał do ignorowania nakazu noszenia maseczek w przestrzeniach publicznych, a takim miejscem jest kościół. Twierdził, że w maseczkach można się zatruć.



18:48 Niemcy

Wprowadzone w Niemczech w związku z obecną pandemią restrykcje w codziennym życiu muszą pozostać w mocy również przez pewien czas po szczepieniach - głosi opublikowany przez Instytut im. Roberta Kocha (RKI) dokument w sprawie strategii dalszej walki z koronawirusem.



Według niego w przyszłym roku dostępny będzie zapewne co najmniej jeden rodzaj szczepionki, co w zdecydowany sposób zwiększy szanse na pomyślny wynik działań przeciwepidemicznych.

18:47 Łódź

W łódzkich szkołach i innych placówkach edukacyjnych potwierdzono kolejnych 6 przypadków koronawirusa: 3 u uczniów i 3 u pracowników - poinformował Grzegorz Gawlik z zespołu prasowego łódzkiego magistratu.



Po sześciu nowych przypadkach zakażenia SARS - CoV-2 - wirusem, który powoduje COVID-19, dwie kolejne łódzkie szkoły w całości przeszły w tryb pracy zdalnej. Są to VIII LO i Zespół Szkół Elektroniczno-Informatycznych.



W pozostałych, prowadzonych przez miasto, szkołach i placówkach edukacyjnych, w których wykryto koronawirusa, część młodych ludzi uczy się zdalnie, a część uczniów chodzi do szkoły.



Od wtorku kolejne 74 osoby, m.in. z łódzkich szkół i przedszkoli, objęto kwarantanną z powodu kontaktu z osobą zakażoną.

18:46 Oświęcim

Powiatowy szpital w Oświęcimiu od wtorku do odwołania odgraniczył planowe przyjęcia na oddział neurologii z pododdziałem udarowym - zakomunikował dyrektor placówki Edward Pichulek. Pacjenci z podejrzeniem udaru będą przyjmowani według dotychczasowych zasad.



Przed południem szpital poinformował o wstrzymaniu przyjęć, zarówno w planowych, jak i w trybie ostrym, na wszystkie trzy oddziały wewnętrzne. Decyzja ma związek - jak wyjaśnił zastępca dyrektora szpitala Andrzej Jakubowski - "z licznymi ogniskami zakażeń SARS-CoV-2".

18:45 Zarażony koronawirusem zmarł w karetce

Prokuratura Rejonowa w Nysie w Opolskiem wszczęła śledztwo dotyczące śmierci pacjenta, który zmarł w karetce przed tamtejszym SOR-em. Mężczyzna był zakażony koronawirusem.



18:44 Kujawsko-Pomorskie

W szpitalach I, II i III poziomu w woj. kujawsko-pomorskim zajętych jest 369 z 871 łóżek covidowych i 32 z 60 respiratorów dla pacjentów chorych na COVID-19 - poinformował urząd wojewódzki. Liczba zajętych łóżek wzrosła przez ostatnie 5 dni o 90, a respiratorów o 8.



Łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19 w szpitalach w regionie kujawsko-pomorskim jest obecnie 871 - o 396 więcej niż 5 dni wcześniej. Zajętych jest 369, czyli o 90 więcej niż pięć dni temu.



W szpitalach w woj. kujawsko-pomorskim dla pacjentów z COVID-19 jest 60 respiratorów (o 35 więcej niż przed pięcioma dniami). 32 z nich są zajęte, co stanowi wzrost we wskazanym okresie o 8.



We wtorek w regionie potwierdzono kolejnych 344 zakażenia. Najwięcej pozytywnych wyników testów odnotowano w Inowrocławiu - 80, Bydgoszczy - 40 i 28 z Torunia. Łącznie od początku epidemii w regionie na COVID-19 zmarło 101 osób.

18:42 Edukacja

Całe kierownictwo MEN, a także ja osobiście jestem przeciwny zamykaniu odgórnemu wszystkich szkół w Polsce; system, w którym musi być zgoda sanepidu na inny tryb pracy niż stacjonarny, sprawdził się - powiedział minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.



18:41 Służba zdrowia

Lekarze rodzinni alarmują, że pacjenci nie przyznają się, że są chorzy i mimo infekcji nadal chodzą do pracy i posyłają dzieci do szkół. "Ukrywanie objawów infekcji to skrajny brak odpowiedzialności" - oceniają medycy z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.



17:07 Polski Fundusz Rozwoju

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys jest na kwarantannie, ponieważ miał kontakt z osobą chorą na COVID-19 - dowiedziała się Polska Agencja Prasowa.



Informację tę potwierdziło biuro prasowe PFR. Zaznaczono jednak, że prezes nie jest chory, natomiast wcześniej miał kontakt z osobą, u której stwierdzono koronawirusa.

17:06 Stan nadzwyczajny w Polsce?

Na ten moment ani Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, ani Rada Ministrów nie rekomendowały wprowadzenia stanu nadzwyczajnego określonego w Konstytucji - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.



Pytany na konferencji prasowej o wprowadzenie stanu nadzwyczajnego Piotr Müller podkreślił, że w różnych krajach stany nadzwyczajne mają różne charaktery formalne, dlatego nie można ich porównywać.

17:05 Warmińsko-Mazurskie

Coraz więcej urzędów i instytucji w woj. warmińsko-mazurskim nie czekając na centralne decyzje decyduje o pracy zdalnej lub zmianowej. Wszystko po to, by uniknąć paraliżu w razie zakażenie pracownika koronawirusem.



Modyfikacje w trybie pracy zastosowały m.in. Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Prokuratura Okręgowa w Olsztynie.



17:04 Spośród członków Rady Ministrów tylko premier jest na kwarantannie

Tylko premier jest na kwarantannie spośród członków Rady Ministrów - podał szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Wydaje się na ten moment, że nikt z członków rządu z tym chorym funkcjonariuszem nie miał kontaktu - powiedział Dworczyk.



Po kontakcie z jednym z funkcjonariuszy, u których stwierdzono zarażenie koronawirusem, premier Mateusz Morawiecki odbywa kwarantannę.

17:03 Podkarpacie

W szpitalach na Podkarpaciu jest 608 łóżek dla osób, które chorują dla COVID-19 lub mają podejrzenie zakażenia - poinformowała na konferencji prasowej w Rzeszowie wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.



Dodała, że we wtorek zwiększona została liczba łóżek w dwóch szpitalach, w Dębicy i Jarosławiu.

17:02 Szwajcaria

W ciągu doby do wtorku rano w Szwajcarii zarejestrowano 1439 nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia (BAG).



W efekcie łączna liczba wykrytych tam od początku pandemii infekcji wzrosła do 65 726, co daje wskaźnik 769,2 na 100 tys. mieszkańców.



Przez ostatnią dobę 7 zakażonych osób zmarło, zwiększając do 1807 liczbę odnotowanych w Szwajcarii śmiertelnych ofiar koronawirusa. Oznacza to wskaźnik zgonów wynoszący 21,1 na 100 tys. mieszkańców.

17:00 Edukacja

W trybie mieszanym pracuje 801 placówek oświatowych, a 284 w trybie zdalnym. Pozostałe, czyli 47,39 tys., działa normalnie - przekazało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez resort w trybie stacjonarnym 97,76 proc. wszystkich szkół.



16:57 Kwarantanna premiera

Kwarantanna premiera Mateusza Morawieckiego liczona jest od piątku - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Jak zapewnił, długość kwarantanny premiera zależy od decyzji lekarza oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.



Kwarantanna liczona jest od dnia kontaktu z osobą chorą, ten kontakt (premiera - przyp. red.) miał miejsce w piątek, a więc kwarantanna jest liczona od piątku. Jak długo potrwa, to jest decyzja lekarza oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Dziś po południu czy w godzinach wieczornych, wyniki testu powinny być już znane - powiedział Piotr Müller na konferencji prasowej.

16:55 Łódź

Łódź odnotowuje coraz więcej przypadków zakażeń koronawirusem. W niedzielę zarejestrowano 65 nowych zarażeń, wczoraj było ich 105, natomiast dziś 139.



Nowym i największym ogniskiem w mieście jest Dom Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej. Szybko rosnąca liczba zakażeń powoduje, że miasto przygotowuje się do reguł obowiązujących w czerwonej strefie.



Na 160 mieszkańców 40 przypadków pozytywnych mamy w dniu dzisiejszym. Więc jest to bardzo poważne ognisko koronawirusa w placówce tego rodzaju w Łodzi - powiedział Robert Kolczyński, dyrektor departamentu sekretarza miasta. Wszyscy zakażeni mieszkańcy DPS-u czują się dobrze, żaden z nich nie został przewieziony do szpitala.

16:50 Lubelszczyzna

Jutro powinna zostać podwojona liczba łóżek dla pacjentów z koronawirusem w szpitalach na Lubelszczyźnie.



Będzie też reorganizacja punktów drive thru - zwłaszcza w Lublinie - poinformował wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Ma dojść do sytuacji takiej, że danego dnia, jeżeli skierowanie wystawione jest w godzinach rannych, to musi być próbka pobrana, jeżeli oczywiście dana osoba do drive thru pojedzie. Jeżeli nie może to musi być wysłana wymazówka - zaznaczył Sprawka.

Daję dwa dni na dojście do takiego stanu - dodał wojewoda.



16:44 Częstochowa

W ostatnich dwóch tygodniach w Częstochowie podwoiła się - licząc od początku pandemii - liczba osób zakażonych koronawirusem. Prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk w specjalnym apelu poprosił mieszkańców, by nie lekceważyli zagrożenia i stosowali się do zaleceń epidemiologów.



Ostatnie tygodnie pokazują, że koronawirus właśnie teraz staje się naprawdę groźny, jeżeli chodzi o skalę zakażeń. Wbrew formułowanym jakiś czas temu optymistycznym zapewnieniom rządzących, że sytuacja jest już opanowana, najpierw wrzesień, a później październik przyniosły gwałtowny wzrost zachorowań w całym kraju - napisał w apelu prezydent, wskazując, że zwiększa się także liczba zakażonych w Częstochowie.

16:43 Apteki

Minister Zdrowia zapowiada udogodnienia dla przedsiębiorców prowadzących apteki w zakresie dyżurów nocnych - informuje w komunikacie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, zaznaczając, że to efekt jego interwencji.



16:41 Piłka nożna

Cristiano Ronaldo uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Piłkarz opuścił zgrupowanie kadry Portugalii o czym poinformował Portugalski Związek Piłki Nożnej.



16:39 Wszystkich Świętych w Warszawie

Prezydent stolicy zaapelował do premiera o przekazanie informacji i rekomendacji, jakie wesprą Warszawę w zapewnieniu bezpieczeństwa odwiedzających groby podczas Wszystkich Świętych oraz Zaduszek i korzystających z transportu publicznego.



Rafał Trzaskowski w liście do premiera Mateusza Morawieckiego napisał, że zauważalny w województwie mazowieckim wzrost liczby osób zakażonych koronawirusem w kontekście zbliżającego się święta Wszystkich Świętych oraz Zaduszek, rodzi realne zagrożenie zakażenia się tą chorobą dla osób mogących licznie odwiedzać miejskie i okołomiejskie nekropolie.

16:38 Premier na kwarantannie

Premier miał wykonany test na obecność koronawirusa, w tej chwili czekamy na wyniki - poinformował Michał Dworczyk Szef kancelarii premiera.



16:37 Opolskie

Do końca przyszłego tygodnia szkoła podstawowa w Brożcu (gmina Walce) będzie zamknięta. Jak powiedział wójt gminy Marek Śmiech, powodem decyzji było potwierdzenie zakażenia koronawirusem u 15 z 21 pracowników placówki.

16:35 Szwecja

Główny epidemiolog kraju Anders Tegnell uważa, że choć w Szwecji rośnie liczba zakażeń, to koronawirus nie rozprzestrzenia się w takim stopniu, jak innych państwach świata.



We wtorek Urząd Zdrowia Publicznego podał, że od piątku liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Szwecji wzrosła o 2203 do 100 654. Przed tygodniem statystyki za ten sam okres pokazywały wzrost zakażeń o 1862.



W Szwecji mamy do czynienia z negatywnym rozwojem epidemii, ale koronawirus nie rozwija się w takim stopniu jak w innych krajach świata - ocenił Tegnell.

Według niego "trudno porównać aktualną sytuację z wiosną", gdy Szwecja została mocno dotknięta epidemią, "gdyż dziś przeprowadza się znacznie więcej testów".



Aktualnie najbardziej dotknięte pandemią miasta to: Sztokholm, Uppsala oraz Oerebro.

16:34 Służba zdrowia

Lekarze rodzinni alarmują, że pacjenci nie przyznają się, że są chorzy i mimo infekcji nadal chodzą do pracy i posyłają dzieci do szkół.

Ukrywanie objawów infekcji to skrajny brak odpowiedzialności - oceniają medycy z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.



W przesłanym komunikacie lekarze rodzinni alarmują, że od swoich pacjentów z wysoką gorączką i bólem mięśni słyszą, że "to tylko lekka grypa, jutro przejdzie". Później często okazuje się, że były to objawy zakażenia koronawirusem.

16:32 Warmińsko-Mazurskie

Z powodu znacznego wzrostu osób skierowanych na kwarantannę żołnierze WOT w woj. warmińsko-mazurskim ponownie, tak, jak na wiosnę, będę wspomagali policję w kontrolowaniu, czy wyznaczone osoby przebywają na kwarantannie.



Rzecznik prasowa 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej Paulina Kucińska poinformowała, że "na wniosek komendanta wojewódzkiego policji żołnierze WOT wrócili do udzielania wsparcia policji w zakresie prowadzenia kontroli kwarantanny".



Rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiej policji Tomasz Markowski powiedział, że decyzja taka wiąże się z dużym wzrostem osób przebywających na kwarantannie.

W związku z tym tam, gdzie jest taka konieczność, osoby przebywające na kwarantannie może kontrolować WOT, lub żołnierz WOT i policjant - powiedział Markowski.

16:29 Lubuskie

W Domu Pomocy Społecznej Miłowicach w pow. żarskim wystąpiło kolejne w woj. lubuskim ognisko koronawirusa w placówce dla seniorów. Dyr. Biura Wojewody Lubuskiego Karol Zieleński poinformował, że testy wykazały zakażenie 42 pensjonariuszy i 20 osób z personelu.



Zieleński przekazał, że z zakażonych osób jedna trafiła do szpitala, ale nie z powodu COVID-19, lecz innych schorzeń.



"Obecnie w nie ma trudności w zabezpieczeniu placówki w personel i nawet przebywanie pracowników na kwarantannie nie pogarsza jakości obsługi seniorów" - zapewnił.

16:26 Policjanci karzą za brak maseczek

W ciągu ostatniej doby policjanci pouczyli 2450 osób, nałożyli mandaty na ponad 3630 osób, a w ponad 500 przypadkach skierowali wnioski o ukaranie do sądu za niezakrywanie nosa i ust - poinformował rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka.



Jak przekazał inspektor Mariusz Ciarka, policjanci od początku działań związanych ze zwalczaniem epidemii w Polsce już prawie 18,6 milionów razy sprawdzali osoby skierowane na kwarantannę.

Ostatniej doby sprawdziliśmy ponad 204 tys. osób skierowanych na kwarantannę, w ok. 700 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia kwalifikujące się do wyciągnięcia konsekwencji prawnych - powiedział policjant.

16:25 Dodatkowe 394 respiratory trafią do szpitali

394 respiratory ma wydać szpitalom powiatowym w całej Polsce Agencja Rezerw Materiałowych - dowiedział się reporter RMF FM. Resort zdrowia zebrał za szpitali poziomu pierwszego informacje na temat zapotrzebowania na te urządzenia i wydał agencji taką dyspozycje.



16:20 Śląsk

Szkoły w Rybniku i Rudzie Śląskiej, szpitale w Pszczynie i Myszkowie, domy opieki w Dzięgielowie i w Kamesznicy - to miejsca w woj. śląskim, gdzie wykryto w ostatnim czasie nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Minionej doby w regionie przybyło w sumie 441 nowych infekcji.



16:18 Siatkówka

Siatkarz reprezentacji Polski Maciej Muzaj, który od tygodnia przebywa na kwarantannie z powodu zakażenia koronawirusem, miał już ostatnio negatywny wynik testu.

Jestem właściwie zdrowy, ale zmęczony. Najgorszy moment już za mną - powiedział atakujący Uralu Ufa.

Od tygodnia jestem na kwarantannie. W klubie jesteśmy regularnie badani i w którymś z kolejnych testów miałem pozytywny wynik. Potem zacząłem się też gorzej czuć. Wcześniej byłem lekko przeziębiony, więc myślę, że te dwie rzeczy się nałożyły - relacjonował Muzaj.



Jak dodał, nie miał gorączki ani problemów z oddychaniem. Dokuczał mu za to ból mięśni. Stracił też węch i smak, które jeszcze nie wróciły.



Jeśli środowy wynik testu na koronawirusa będzie negatywny, 26-letni zawodnik wznowi treningi.



16:17 Dzień Ratownictwa Medycznego

Więcej ludzkiej przychylności i zrozumienia, mniej agresji i żądań - tego życzą sobie pracownicy systemu ratownictwa medycznego w dniu swojego święta. 13 października to Dzień Ratownictwa Medycznego.



Praca ratownika jest niezwykle ciężka, odpowiedzialna, fascynująca, bardzo stresująca, wymagająca nie tylko profesjonalizmu, ale także wielkiego serca i empatii. Każda osoba pracująca w ratownictwie medycznym codziennie naraża swoje zdrowie i życie, aby nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Ratownik, który podejmuje pracę, tak naprawdę nie wie, jakie w danym dniu czekają go wyzwania i trudne decyzje - powiedziała Justyna Soroka, psycholog i ratownik medyczny ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach.



Pandemia postawiła przed zespołami ratownictwa medycznego nowe zadania. Z narażeniem życia i własnego zdrowia na pierwszej linii frontu pomagają pacjentom, spędzając nieraz długie godziny w oczekiwaniu na przyjęcie chorego do szpitala.

16:14 Ekstraklasa piłkarska

Kolejne osoby są zakażone wirusem Sars-COV-2 w Stali Mielec - poinformował klub. 6 października organizacja także przekazała, że stwierdzono kilka przypadków koronawirusa. Mieleccy piłkarze od tego sezonu rywalizują w ekstraklasie.



"W sobotę zawodnicy, przedstawiciele sztabu oraz pracownicy FKS Stal Mielec SA przeszli badania wymazowe pod kątem obecności wirusa Sars-COV-2. W toku badań wykryto nowe pozytywne przypadki. Osoby te niezwłocznie rozpoczęły izolację. Klub w podjętych działaniach postępuje według wytycznych Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Mielcu oraz Zespołu Medycznego PZPN" - można przeczytać w krótkim komunikacie klubowym.



Według wtorkowej informacji, mimo wszystko ma się odbyć niedzielne spotkanie w Mielcu, PGE FKS Stali z Wisłą Kraków.

16:13 Opole

U dwóch biskupów diecezji opolskiej - bp. Andrzeja Czai i bp. Rudolfa Pierskały stwierdzono obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Zgodnie z zaleceniem służb sanitarnych, obaj duchowni przebywają w izolacji domowej i podlegają zaleconym procedurom - poinformowała kuria diecezji opolskiej.



O swojej chorobie poinformował również sam bp Andrzej Czaja na Twitterze.



16:12 Warmińsko-Mazurskie

Wojewoda warmińsko-mazurski w ostatnich dniach wydał decyzje wobec 23 lekarzy POZ kierujące tych medyków do pracy w szpitalach, w tym w szpitalu koordynującym w Ostródzie - poinformował rzecznik prasowy wojewody Krzysztof Guzek.



Wojewoda warmińsko-mazurski w ostatnich dniach wydał 23 decyzje, na których mocy lekarze z POZ mają pracować m.in. w szpitalu koordynującym leczącym chorych na COVID-19 w Ostródzie. Wciąż są one wydawane i dostarczane - powiedział Krzysztof Guzek.



Rzecznik doprecyzował, że są to "lekarze praktykujący, nie emeryci czy ludzie w podeszłym wieku". Guzek dodał, że od początku pandemii wojewoda wydał w sumie 52 podobne decyzje, co oznacza, że blisko połowa z nich została wydana w ostatnich dniach. Od decyzji wojewody można się odwołać.

16:06 Łódź

Duże ognisko koronawirusa wykryto w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Podgórnej w Łodzi. 45 osób jest zakażonych SARS-CoV-2 - poinformowały służby prasowe łódzkiego magistratu.



Koronawirusa wykryto u 40 pensjonariuszy DPS-u przy ul. Podgórnej i u 5 osób z personelu tego domu - przekazał Robert Kolczyński z urzędu w Łodzi.

15:34 Reprezentacja

Wszystkie wyniki kolejnych testów u piłkarzy i sztabu reprezentacji Polski dały wynik negatywny - poinformował rzecznik PZPN-u Jakub Kwiatkowski.

Zdrowy jest już także Maciej Rybus, który zgodnie z przepisami pozostanie w izolacji do czwartku. Nie zagra więc w jutrzejszym meczu Ligi Narodów we Wrocławiu z Bośnią i Hercegowiną.

Trening polskiej reprezentacji / Adam Warżawa / PAP

15:30 Inowrocław

Do 42 wzrosła liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w szpitalu w Inowrocławiu (Kujawsko-Pomorskie). Pozytywne wyniki testów miało 16 pacjentów i 26 pracowników.

Drugie duże ognisko w tej części woj. kujawsko-pomorskiego w ostatnich dniach potwierdzono w zakładzie meblarskim w Janikowie, gdzie zakażenie potwierdzono u 105 osób.

15:28 Lubelszczyzna

Baza łóżkowa dla pacjentów z Covid-19 w woj. lubelskim jest systematycznie zwiększana - poinformował wojewoda lubelski Lech Sprawka. W najbliższym czasie przybędzie 120 łóżek w trzech szpitalach: w Parczewie, Opolu Lubelskim i w szpitalu w MSWiA w Lublinie.

We wtorek w woj. lubelskim potwierdzono 163 nowe przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Sanepid poinformował o śmierci 3 pacjentów zakażonych koronawirusem. Dotychczas w województwie wykryto łącznie 5 tys. przypadków zakażenia, zanotowano 2673 ozdrowieńców i zarejestrowano 80 zgonów.

15:24 Płock

Z powodu zakażenia koronawirusem potwierdzonego u jednego z nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku (Mazowieckie) na kwarantannę trafiło 81 uczniów z trzech klas i 12 pedagogów. Grupa ta odbywa zajęcia lekcyjne zdalnie.



15:21 Śląskie

Szpitale, szkoły i domy opieki - to obecne ogniska koronawirusa w Śląskiem. W ciągu ostatniej doby w województwie odnotowano 441 nowych przypadków Covid-19. Najwięcej łącznie w Częstochowie i powiecie częstochowskim - 55 oraz w powiecie cieszyńskim - 46.

15:12 Włochy

Przy obecnej liczbie przypadków Covid-19 szpitale we Włoszech mogą funkcjonować przez co najmniej pięć miesięcy, bo sytuacja jest pod kontrolą; gdy dojdzie do ogromnego wzrostu zakażeń, system szpitalny nie wytrzyma więcej niż dwa miesiące - twierdzą związkowcy.

W tych dniach we Włoszech notuje się dziennie od ponad 4 do około 5 tys. przypadków zakażeń.

15:03 Płock

Wojewoda mazowiecki zmniejszył z 84 do 59 liczbę łóżek dla pacjentów z koronawirusem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku (Mazowieckie). Zajętych jest tam 49 miejsc. O zmniejszenie ich liczby wnosiła w odwołaniu placówka, argumentując to m.in. problemami organizacyjnymi.

14:49 Premier na kwarantannie

Premier Mateusz Morawiecki odbywa kwarantannę w związku z zarażeniem się funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa - poinformował we wtorek po południu rzecznik rządu Piotr Müller.

Służba Ochrony Państwa poinformowała natomiast na Twitterze, że jeden z jej pracowników z grupy ochronnej szefa rządu we wtorek rano otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa.

14:30 Zdaniem eksperta

Rosnąca liczba zakażeń SARS-CoV-2 była do przewidzenia. Dzieci wróciły do szkół, studenci na uczelnie, co zwiększyło wymianę zakażeń zwłaszcza wśród młodych, u których choroba często przebiega bezobjawowo - powiedział genetyk z UJ prof. Marek Sanak.

Naukowiec zwrócił uwagę, że odsetek testów z wynikiem dodatnim osiągnął 30 proc., podczas gdy wcześniej, na wiosnę, sięgał do 10 proc.

Według profesora należy się spodziewać dalszych licznych zakażeń, ale - jak ocenił - restrykcyjne ograniczenia spowodowałyby zmniejszenie liczby zakażeń już od 10 do 2 tygodni po ich wprowadzeniu.

14:12 Indonezja

W ciągu ostatniej doby w Indonezji wykryto 3906 nowych zakażeń koronawirusem i zmarły 92 osoby chore na Covid-19. Na Filipinach liczba nowych infekcji wyniosła w tym czasie 1990, co jest najniższym wynikiem od trzech tygodni.

Dla Indonezji wtorek jest drugim z kolei dniem, kiedy poinformowano, że liczba nowo wykrytych przypadków SARS-CoV-2 wyniosła mniej niż 4 tys. Nowych zakażeń jest jednak o ponad 600 więcej niż dzień wcześniej.

Łącznie od początku pandemii w czwartym najludniejszym kraju świata odnotowano 340 622 infekcje koronawirusem, z czego 12 027 skończyło się zgonem pacjentów. To największa liczba ofiar śmiertelnych w Azji Południowo-Wschodniej.

13:40 Wielkopolska

W wielkopolskiej gminie Czempiń została już tylko jedna szkoła, która nie pracuje w trybie zdalnym. W pozostałych potwierdzono pojedyncze przypadki koronawirusa, co przełożyło się na kwarantannę wielu osób.

13:48 Białystok

Do ponad stu wzrosła liczba zakażonych koronawirusem studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB), 30 kolejnych studentów jest na kwarantannie. Na studiach anglojęzycznych wprowadzono nauczanie online.

Chorych studentów jest, jak mówi rzecznik uczelni, "stu kilkunastu". Konkretnej liczby nie podał.

13:27 Wrocław

U 30 studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i u 10 pracowników tej uczelni przeprowadzone testy wykazały zakażenie koronawirusem. Około 200 osób z najbliższego kontaktu poddano kwarantannie.

Zzakażenie koronawiursuem stwierdzono przede wszystkim u studentów uczących się w języku angielskim. Zajęcia dla studentów english division będą odbywał się online.

13:21 Zakaz lotów przedłużony

Rząd do 27 października przedłużył zakaz lotów w międzynarodowym ruchu lotniczym; chodzi o 29 państw, na liście nie ma m.in. krajów Unii Europejskiej, Strefy Schengen oraz Ukrainy. Zakaz zacznie obowiązywać od środy.





13:20 Łódzkie

Dla chorych lub z podejrzeniem Covid-19 w województwie łódzkim wolnych jest 1201 łóżek. Gotowych do pracy jest też 18 respiratorów - powiedziała rzeczniczka wojewody łódzkiego Dagmara Zalewska.

13:03 Lech Poznań

Lech Poznań wstrzymał sprzedaż biletów na mecz Ligi Europy z Benficą Lizbona, zaplanowany na 22 października. Istnieje bowiem zagrożenie, że Poznań znajdzie się w tzw. czerwonej strefie koronawirusowych obostrzeń, co może oznaczać zamknięcie stadionu dla kibiców.





12:55 Bułgaria

W Bułgarii w ciągu ostatniej doby zmarły 23 osoby zakażone koronawirusem - poinformowało ministerstwo zdrowia. To najwyższa dobowa liczba zgonów od początku epidemii, która pochłonęła już w tym kraju 915 ofiar. Wykryto też 587 nowych infekcji.



Koronawirusem w Bułgarii zakaziło się ogółem 24 989 osób, z których 15 975 wyzdrowiało.



12:53 Oświęcim

Szpital powiatowy w Oświęcimiu od dziś do odwołania wstrzymał jakiekolwiek przyjęcia na wszystkie trzy oddziały wewnętrzne - podała placówka w komunikacie. Decyzja - jak wyjaśniono - ma związek z licznymi ogniskami zakażeń SARS-CoV-2.



Oświęcimski szpital im. św. Maksymiliana Kolbego ma ok. 530 łóżek na kilkunastu oddziałach, w tym trzech wewnętrznych, a także ponad 20 poradni specjalistycznych.



Najbliższe placówki mieszczą się m.in. w Wadowicach i w Bielsku-Białej.



12:51 Starosta powiatu ostrowskiego Paweł Rajski został zakażony koronawirusem

Starosta powiatu ostrowskiego Paweł Rajski został zakażony koronawirusem. O dodatnim wyniku testu poinformował na Facebooku.



Paweł Rajski poinformował, że nie ma gorączki, tylko problem ze smakiem i węchem.



Na temat wyniku zażartował: "Zawsze uważałem się za osobę myślącą pozytywnie, ale teraz potwierdził to nawet test. Dziś otrzymałem pozytywny wynik na Covid-19".



Starosta ostrowski poinformował, że fizycznie czuje się dobrze, nie ma gorączki, tylko problem ze smakiem i węchem.

Dodał, że od piątku nie brał udziału w służbowych spotkaniach i przebywał w domu.



"Wierzę, że po okresie 10-dniowej izolacji będę mógł wrócić do normalnych zadań i spotkań, które zostały przełożone i których tak naprawdę brakuje najbardziej. Wszystkim życzę dużo zdrowia!" - poinformował.

12:50 Wstrzymane testy szczepionki

W USA wstrzymano testy nad kolejną szczepionką przeciwko Covid-19, znajdujące się w najbardziej zaawansowanej trzeciej fazie badań. Tym razem zawieszono prace nad preparatem amerykańskiego koncernu Johnson&Johnson.

12:36 Trener piłkarskiej reprezentacji Słowacji zakażony koronawirusem

Trener piłkarskiej reprezentacji Słowacji Pavel Hapal ma pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. W jutrzejszym meczu Ligi Narodów z Izraelem zespół poprowadzi jego asystent Oto Brunegraf.



Oprócz Happala zakażone zostały cztery inne osoby ze sztabu słowackiej reprezentacji. Wcześniej koronawirusa wykryto u dwóch piłkarzy - Milana Skriniara z Interu Mediolan i Jaroslava Mihalika z Lechii Gdańsk.



12:34 Izolatoria

Ponad 20 kolejnych izolatoriów chce w ciągu tygodnia uruchomić Ministerstwo Zdrowia - dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.



Chodzi o miejsca, w których przebywają osoby czekające na wynik testu na koronawirusa oraz pacjenci, u których stwierdzono zakażenie, a nie mogą poddać się izolacji w domu.



W tej chwili w całej Polsce działa 29 izolatoriów. Przebywa w nich niecałe 400 osób.

12:31 Ciechanów

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie decyzją wojewody mazowieckiego ma przygotować 66 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Łóżka zostaną wyznaczone na oddziale internistycznym z pododdziałem pulmonologicznym. Wstrzymano tam przyjęcia.



12:29 Woj. warmińsko-mazurskie

Wojewoda warmińsko-mazurski wydaje decyzje, na których mocy lekarze z POZ mają pracować m.in. w szpitalu koordynującym leczącym chorych na Covid-19 w Ostródzie. Decyzje takie rozpoczęliśmy wydawać w poniedziałek, dziś także są one wydawane i dostarczane - powiedział rzecznik prasowy wojewody Krzysztof Guzek.



Są to lekarze praktykujący, nie emeryci czy ludzie w podeszłym wieku. Są czynni zawodowo. Zależy nam na specjalistach chorób wewnętrznych - powiedział Guzek.



Pytany o liczbę lekarzy skierowanych do pracy w szpitalu Guzek powiedział, że nie jest w stanie podać tej liczby, ponieważ proces ten właśnie trwa. Decyzje są wydawane i doręczane"- powiedział.



12:27 Kraków

Urząd Miasta Krakowa i Punkty Obsługi Mieszkańców w galeriach handlowych będą od środy zamknięte dla petentów. Magistrat apeluje o odłożenie załatwiania spraw urzędowych w czasie lub składanie dokumentów i wniosków elektronicznie.



Prosimy o wyrozumiałość. Decyzja o ograniczeniu dostępu do urzędu wynika z dbałości o bezpieczeństwo i mieszkańców i pracowników. Prosimy o kontaktowanie się z urzędnikami w sposób zdalny: telefonicznie lub elektronicznie - powiedziała rzeczniczka prezydenta Krakowa Monika Chylaszek.



Dodała, że ci którzy złożyli wnioski o wydanie nowego dokumentu czy tablic rejestracyjnych i mieli w najbliższych dniach umówione spotkanie z urzędnikiem, będą mogli załatwić sprawę.



Na bieżąco prowadzone będą także: rejestracja zgonów, sporządzanie aktów zgonów, zawieranie małżeństw i składanie oświadczeń w ramach prowadzonych rejestrów przez Urząd Stanu Cywilnego. W tych sprawach pracownicy USC przyjmują osobiście w dwóch lokalizacjach, przy ul. Lubelskiej 27 oraz os. Zgody 2.





12:26 Poseł Jerzy Polaczek zarażony koronawirusem

Śląski poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister transportu Jerzy Polaczek jest zakażony koronawirusem. "To nie jest zwykłe przeziębienie" - napisał na Facebooku parlamentarzysta, apelując do wszystkich o ostrożność i odpowiedzialność, by ustrzec się infekcji.



12:08 Rzecznik rządu o stanie zdrowia premiera

Premier Mateusz Morawiecki podczas kwarantanny wykonuje swoje obowiązki i spędza ją w sposób umożliwiający podejmowanie decyzji - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.



"U premiera nie stwierdzono dotychczas zachorowania na Covid-19. Nie ma też objawów choroby. Zostały wdrożone procedury przygotowane na taką sytuację. Podczas kwarantanny Mateusz Morawiecki wykonuje swoje obowiązki. Premier spędza kwarantannę w sposób umożliwiający podejmowanie decyzji oraz kontakt z przedstawicielami instytucji państwowych" - podał w komunikacie Müller.



"Dzięki zapewnieniu odpowiednich możliwości technicznych premier będzie prowadził posiedzenia Rady Ministrów, Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz innych gremiów. O dalszej procedurze związanej z kwarantanną Prezesa Rady Ministrów - wykonywanych testach i czasie kwarantanny będzie decydował lekarz oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna" - dodał rzecznik rządu.

11:49 Powtórne zakażenie koronawirusem jest możliwe

Zaniepokojenie lekarzy wywołał przypadek powtórnego zakażenia koronawirusem, do jakiego doszło u 25-letniego mężczyzny w USA. Było ono jeszcze groźniejsze niż poprzednie i wymagało leczenia szpitalnego. O sprawie pisze w najnowszym wydaniu "Lancet Infectious Diseases".



11:32 PREMIER MATEUSZ MORAWIECKI NA KWARANTANNIE

Premier Mateusz Morawiecki na kwarantannie. "Proszę Państwa - w związku z kontaktem z osobą zarażoną Covid-19, zgodnie z wszelkimi procedurami udaję się na kwarantannę. Informuję, że rząd pracuje normalnie, a ja jestem w stałym kontakcie ze współpracownikami i wszystkimi służbami! Uważajmy na siebie i bądźmy odpowiedzialni. Wszystkim życzę zdrowia!" - poinformował szef polskiego rządu we wpisie na Facebooku.



Wcześniej premier zwrócił się w facebookowym wpisie do "osób, które zaprzeczają istnieniu Covid-19, agresywnie i ostentacyjnie odmawiają noszenia maseczek, szerzą fake newsy i pseudonaukowe teorie". "Zdrowie i życie Was i Waszych bliskich zależy również od przestrzegania zasad, z którymi się nie zgadzacie" - podkreślił.









11:24 Rzecznik Ministerstwa Zdrowia o kolejnych obostrzeniach

Decyzje o wprowadzeniu kolejnych możliwych obostrzeń będą zapadać w następstwie dziennych raportów o koronawirusie z trzech kolejnych dni: wtorku, środy i czwartku - poinformował rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz w rozmowie z Onet.pl.

Odnosząc się do bezpośrednio do postulatu wprowadzenia stanu wyjątkowego i tego, czy to w tej chwili pomoże, poinformował: "Analizujemy na przyszłość takie rozwiązanie, dziś na pewno nie wchodzi ono w grę".

11:19 Włochy

Zakaz organizacji we Włoszech prywatnych zabaw w miejscach zamkniętych i na otwartej przestrzeni, ograniczenie do 30 liczby uczestników wesel, restauracje i bary zamknięte o północy - to przepisy nowego dekretu rządu w sprawie walki z pandemią.



Szczegóły dekretu podpisanego w nocy z poniedziałku na wtorek przez premiera Giuseppe Contego podają włoskie media. Rząd nie ogłosił nadal tego dokumentu, który ma obowiązywać przez 30 dni. Jest to odpowiedź na dobowy wzrost liczby zakażeń w kraju, wynoszący w ostatnich dniach od 4 tys. do ponad 5 tysięcy.



Rząd ponadto "stanowczo rekomenduje", by unikać przyjmowania w domach prywatnych więcej niż sześciu osób z zewnątrz. To kompromisowe rozwiązanie najbardziej spornej kwestii po dyskusjach, jakie wywołała propozycja ministra zdrowia, który zaproponował wprowadzenie całkowitego zakazu wyprawiania uroczystości w domach prywatnych, w tym urodzin.

11:16 Płock

Z powodu potwierdzonego zakażenia koronawirusem u jednego z uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Płocku (Mazowieckie) jedna klasa i część nauczycieli, łącznie 38 osób, skierowano na kwarantannę. Grupa ta odbywa zajęcia lekcyjne zdalnie. Kwarantanna ma potrwać do piątku.



Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Płocku dodała, że chodzi o ucznia klasy II trzyletniego liceum.



11:14 Zakaz jedzenia i palenia na ulicy

Wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek oznacza zakaz jedzenia, picia i palenia w przestrzeni publicznej. Każdej, za wyjątkiem pociągu - informuje WP.



11:02 Testy

W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 33,8 tys. testów - wobec 25 tys. poprzedniego dnia. Lekarze rodzinni w tym czasie zlecili 24 071 wymazów.



10:55 Rosja

W Rosji wykryto w ciągu minionej doby 13 868 zakażeń koronawirusem; zmarły 244 osoby - podał sztab rządowy. Zarówno wskaźnik nowych zachorowań, jak i liczba przypadków śmiertelnych w ciągu jednej doby są najwyższe od początku pandemii.



Trzeci dzień z rzędu dobowy przyrost zakażeń przekracza w Rosji 13 tysięcy. W poniedziałek sztab informował o 13 592 nowych zakażeniach, a dzień wcześniej - o 13 634. Wiosną, w okresie największego nasilenia epidemii najwyższy dobowy przyrost zachorowań, który odnotowano 11 maja, wynosił w tym kraju 11 656.



Ogólna liczba zakażeń wynosi teraz 1 326 178, a liczba zgonów - 22 966.



Przyrost zachorowań nie jest powodem, by nakładać teraz ograniczenia na gospodarkę - powiedziała we wtorek naczelna lekarz sanitarna Rosji Anna Popowa. "Chociaż widzimy rosnące cyfry, nie mówimy dziś w Federacji Rosyjskiej o blokowaniu gospodarki i wstrzymaniu pracy jakichś zakładów, sektorów gospodarki, bo obecnie nie widzimy, by miało to sens" - oświadczyła Popowa.



10:54 Wojewoda kujawsko-pomorski zakończył kwarantannę

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz uzyskał negatywny wynik testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 i zakończył o północy kwarantannę - poinformował rzecznik prasowy wojewody Adrian Mól.



Wojewoda kujawsko-pomorski poinformował w ubiegły czwartek, że decyzją Sanepidu rozpoczyna kwarantannę. Przez kilka dni swoje obowiązki realizował zdalnie.



Bogdanowicz trafił na kwarantannę z powodu tego, że jego dziecko miało kontakt z osobą zakażoną koronawirusem.

10:35 NOWE DANE

Resort zdrowia poinformował o 5 068 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Zmarło 63 chorych. Łącznie od początku epidemii w naszym kraju zaraziło się 135 278 osób, a 3101 zmarło.



10:27 Szpital w Żywcu

Szpital w Żywcu wznowił rano przyjęcia na oddział położniczo-ginekologiczny - poinformowała placówka. Wstrzymano je czasowo 5 października ze względu na sytuację epidemiczną.



Dodatni wynik testu na obecność SARS-CoV-2 miała wówczas osoba z personelu.



Żywiecki szpital formalnie został uruchomiony w nowej siedzibie 2 tygodnie temu. Wcześniej powiatowa lecznica działała w stuletnich budynkach w centrum Żywca. Inwestycję zrealizowano w partnerstwie publiczno-prywatnym żywieckiego starostwa z InterHealth Canada. Nowa placówka dysonuje 280 miejscami dla pacjentów.

10:26 Węgry

28 osób chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech; to najwyższy przyrost dzienny od początku pandemii. Wykryto też 1025 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowano na rządowej stronie poświęconej pandemii.



W sumie na Węgrzech stwierdzono dotąd prawie 40 tys. zakażeń koronawirusem i zmarło prawie 1000 osób. Prawie 12 tys. wyzdrowiało.



10:23 Ukraina

Na Ukrainie wykryto w ciągu ostatniej doby 5133 zakażenia koronawirusem, 107 osób zmarło na Covid-19, 2152 wyzdrowiały, a 865 hospitalizowano - poinformował ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.



Stepanow alarmuje, że sytuacja z miejscami w szpitalach dla pacjentów z Covid-19 jest napięta. Obecnie hospitalizowanych jest ponad 21 tys. osób z potwierdzoną infekcją koronawirusem lub z jej podejrzeniem.



W kraju jest przygotowanych 34 tys. łóżek - wyjaśnił minister. Zaznaczył, że będą przygotowywane kolejne miejsca, jednak ostrzegł, że "wszystko ma swoje granice".



10:21 Czechy

Ministerstwo zdrowia Czech poinformowało, że dzień wcześniej zarejestrowano w kraju 4310 zakażeń koronawirusem i 31 zgonów na Covid-19. W szpitalach przebywa obecnie 2146 pacjentów z SARS-CoV-2, w tym 426 w ciężkim stanie.



Według agencji CTK dane za poniedziałek są najgorsze od początku pandemii ze wszystkich pierwszych dni tygodnia pracy. W ubiegłym tygodniu, w poniedziałek 5 października, zanotowano prawie 1200 zakażeń mniej.



Łącznie w Czechach wirusem SARS-CoV-2 zaraziło się ponad 121 tys. osób. Mniej niż połowę z nich uważa się za wyleczone. Aktywnych przypadków jest ponad 62 tys.

10:16 Zajęte szpitalne łóżka

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 5669 osób, u których potwierdzono zakażenie. 421 z nich jest podłączonych do respiratorów - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Od początku epidemii wyzdrowiało 82 tys. chorych.

10:08 Rekord zakażeń w Małopolsce

898 zakażeń koronawirusem jednej doby. Tak źle do tej pory nie było w Małopolsce.



Najwięcej - bo aż 387 zakażeń - stwierdzono w stolicy województwa - Krakowie. Dużo nowych przypadków jest także w powiecie krakowskim - 89, limanowskim - 64 i nowotarskim 47.

08:40 Piotr Gliński w Porannej rozmowie w RMF FM o lockdownie

Nie chcielibyśmy lockdownu. (...) Koszty takiego lockdownu, jak się okazuje, są znacznie większe niż korzyści z niego - w tym sensie, że skutki lockdownu uniemożliwią nam inwestowanie w ochronę zdrowia - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wicepremier Piotr Gliński. Zapowiedział, że w najbliższy czwartek ogłoszone zostaną nowe koronawirusowe restrykcje.





08:30 Godziny dla seniorów

Handlowcy krytykują godziny dla seniorów, wprowadzone przez rząd w związku z epidemią koronawirusa. W praktyce oznaczają minimalny ruch w ciągu tych 2 godzin - mówi prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji Renata Juszkiewicz. W podobnym tonie wypowiada się wiceprezes Polskiej Izby Handlu Maciej Ptaszyński. Jego zdaniem, godziny dla seniorów są nietrafione, bo osoby starsze i tak robią zakupy kiedy chcą, a podczas wiosennego lockdownu sklepy między 10 a 12 były niemal puste.



08:25 Zatrzymany Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie

CBA zatrzymało Dyrektora Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie w związku z przywłaszczeniem sprzętu ochronnego. W Prokuraturze Okręgowej dyrektor usłyszy zarzuty nadużyć w związku z epidemią koronawirusa - dowiedziała się PAP.



08:11 Indie

W Indiach w ciągu ostatniej doby potwierdzono 55 342 nowe infekcje koronawirusem, a na Covid-19 zmarło 706 chorych - poinformowało ministerstwo zdrowia. Dobowy wzrost nowych zakażeń był najmniejszy od połowy sierpnia.

Wirusem SARS-CoV-2 w tym drugim pod względem liczby ludności kraju świata zainfekowanych zostało już ponad 7,17 mln osób, z których 6,22 mln wyzdrowiało, a 109 856 zmarło.

08:03 Peru

Japoński turysta, który 7 miesięcy temu przybył do Peru z zamiarem zwiedzenia miasta Inków Machu Picchu, w końcu spełnił swe marzenie. Wcześniej przez cały ten czas przebywał w pobliskim miasteczku. Powodem była oczywiście epidemia koronawirusa.



07:45 Szkoły

Bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli i ich rodzin ważniejsze niż stanowisko sanepidu: szkoły zaczęły samodzielnie decydować o zawieszeniu pracy lub przejściu na nauczanie hybrydowe - donosi "Dziennik Gazeta Prawna".



07:20 Sytuacja w szpitalach

Brakuje miejsc dla pacjentów z koronawirusem w kolejnych szpitalach. Na taki problem skarżą się placówki między innymi w centralnej Polsce - informuje dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.

To przede wszystkim lecznice w mniejszych miastach. Na przykład Szpital Miejski w Siedlcach oraz Szpital Powiatowy w Kozienicach na Mazowszu. W Kozienicach zajęte są wszystkie 24 łóżka dla osób z koronawirusem, w tym dwa z respiratorami. A chorych cały czas przybywa. Z kolei w Siedlcach zakażonych jest tak dużo, że kolejne oddziały przemianowano na takie, które zajmują się tylko pacjentami z koronawirusem. Od początku tygodnia osoby zakażone trafiają na dotychczasowy oddział kardiologiczny.

Miejsc na oddziałach covidowych brakuje też w Małopolsce. Dodatkowe łóżka od razu zostały zajęte między innymi w Zakopanem, Nowym Targu i Limanowej.

Jeśli chodzi o respiratory, jak ustalił reporter RMF FM, w całej Polsce wykorzystana jest niespełna połowa z 900 urządzeń - jednak na przykład w woj. warmińsko-mazurskim wolnych jest tylko 14, a w pomorskim 13 respiratorów dla osób z koranawirusem w całym województwie.

07:19 Lotniska

Pandemia koronawirusa doprowadziła na skraj bankructwa regionalne porty lotnicze. "W polskiej branży lotniczej zagrożone są tysiące miejsc pracy. Niektóre lotniska już raportują, że grozi im utrata płynności finansowej" - alarmuje Związek Regionalnych Portów Lotniczych.



07:18 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech wykryto 4122 nowe infekcje SARS-CoV-2, a z powodu koronawirusa zmarło 13 kolejnych osób - poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI).



Od początku epidemii w Niemczech koronawirusem zakaziły się 329 453 osoby, z których 9634 zmarły.



W ciągu ostatniego tygodnia najwięcej infekcji w przeliczeniu na liczbę mieszkańców notuje się w Bremie, Nadrenii Północnej-Westfalii, Dolnej Saksonii, Berlinie, Hesji i Badenii-Wirtembergii.



Od sierpnia w Niemczech z tygodnia na tydzień rośnie liczba nowo potwierdzanych zakażeń, ale w przeciwieństwie do innych największych państw europejskich poziom infekcji nie przewyższył jeszcze szczytów z pierwszej, wiosennej fali epidemii.



W sobotę w największych niemieckich miastach wprowadzono ograniczenia w godzinach pracy restauracji i barów, zwłaszcza w weekendy, a także sklepów.







06:44 Wielka Brytania

Brytyjski premier Boris Johnson przekonywał w poniedziałek wieczorem, że ogłoszony kilka godzin wcześniej trzystopniowy system restrykcji epidemicznych jest "zrównoważonym pakietem". Jednakże naczelny lekarz Anglii wyraził obawy, czy jest on wystarczający.



Po południu Johnson zapowiedział, że od środy w Anglii zacznie obowiązywać podział na trzy poziomy restrykcji w zależności od sytuacji epidemicznej. Pierwszy stopień, czyli poziom średni to restrykcje, jakie obecnie obowiązują na większości terytorium kraju. Poziom wysoki zostanie wprowadzony na wszystkich obszarach, gdzie już teraz obowiązują zaostrzone restrykcje, co oznacza zakaz spotkania się osób z różnych gospodarstw domowych w zamkniętych pomieszczeniach, zaś bardzo wysoki stopień pociąga za sobą zakaz spotykania się w zamkniętych pomieszczeniach i prywatnych ogrodach, a także zamknięcie pubów i barów.



W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 13 972 nowe zakażenia koronawirusem i zarejestrowano 50 zgonów z powodu Covid-19.

06:37 Meksyk

W ciągu ostatniej doby służby medyczne Meksyku potwierdziły 3542 nowe zakażenia. W tym czasie zmarło 64 pacjentów - podało w poniedziałek wieczorem ministerstwo zdrowia. Łączna liczba zakażeń wzrosła do 821 045, zaś liczba zgonów do 83 945 przypadków.



W przeddzień, tj. w niedzielę, w Meksyku informowano o potwierdzeniu obecności koronawirusa u 3175 nowych osób i 139 przypadkach śmiertelnych.



Dane z poniedziałku i niedzieli odnoszą się jednak do weekendu, gdy placówki służby zdrowia są częściowo zamknięte - podkreślają eksperci. Co więcej, jak zastrzega ministerstwo zdrowia, rzeczywista liczba zakażonych i zmarłych może być w Meksyku wyższa, bo nie wszyscy chorzy zgłaszają się do przychodni i szpitali, a w kraju przeprowadza się niewiele testów w porównaniu z innymi krajami.







06:34 Korea Płd. - nagły wzrost liczby zakażeń

Korea Płd. odnotowała nagły wzrost liczby zakażeń SARS-CoV-2. Obecność koronawirusa potwierdzono u 102 osób, podczas gdy jeszcze przed tygodniem dobowy przyrost nie przekraczał 70 przypadków, co pozwoliło podjąć decyzję o poluzowaniu restrykcji.



Zgodnie z danymi opublikowanymi we wtorek przez Koreańskie Centra Kontroli Chorób (KCDC) od początku marca w Korei Południowej zarejestrowano 24 805 zakażeń koronawirusem i 433 zgony.



Po dramatycznej końcówce sierpnia, gdy dzienna liczba zakażeń podskoczyła do 441, co było rekordem porównywalnym do sytuacji z 7 marca, gdy Korea Płd. mierzyła się z dużym ogniskiem zakażeń wiązanych ze zgromadzeniem religijnym w mieście Daegu, przez cały wrzesień liczba zakażeń stopniowo spadała.



06:30 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii liczba zakażonych koronawirusem zwiększyła się o 8429. Zmarło 201 osób - poinformowało w ministerstwo zdrowia Brazylii. Całkowita liczba zakażonych przekracza 5,1 mln, a zgonów 150,6 tys.



Zgodnie z szacunkami przedstawionymi przez ministerstwo zdrowia zakażonych jest obecnie 5 103 408, ale liczba ta najprawdopodobniej nie uwzględnia wszystkich przypadków. W Brazylii nie tylko przeprowadza się mało testów, ale też dostęp do placówek służby zdrowia jest niekiedy utrudniony. Szczególnie dramatyczna sytuacja panuje w trudno dostępnych rejonach kraju, takich jak Amazonia.



Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych. Natomiast pod względem liczby zakażeń jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Indiach.



06:20 Chiny: 6 osób zakażonych - przetestują 9 mln osób

Władze Chin zapowiedziały, że w związku z odkryciem ogniska koronawirusa w jednej z klinik w Qingdao testom na obecność SARS-CoV-2 będzie poddanych 9 mln ludzi. W położonym nad Morzem Żółtym 4-milionowym Qingdao potwierdzono w poniedziałek 6 zakażeń.

We wtorek państwowa komisja zdrowia ChRL ogłosiła, że po raz pierwszy od dwóch miesięcy zarejestrowano sześć przypadków lokalnego zakażenia koronawirusem. Infekcje dotyczą osób, które nie wyjeżdżały za granicę i nie miały kontaktu z cudzoziemcami.

W obawie przed rozprzestrzenieniem się wirusa, władze zarządziły przeprowadzenie blisko 9 mln testów w prowincji Szantung, której stolicą jest Qingdao.

06:00 Wiec Trumpa

Ubiegający się o reelekcję prezydent USA Donald Trump powrócił na kampanijny szlak. Odbył wiec na lotnisku w Sanford na Florydzie. Przemawiał godzinę, czyli krócej niż zazwyczaj na przedwyborczych spotkaniach. W tłum swoich sympatyków na początku wystąpienia rzucał maseczkami.

Mówią teraz, że jestem odporny - oznajmił, odnosząc się do choroby, którą niedawno przeszedł. Przed wiecem zespół medyczny Białego Domu przekazał, że testy Trumpa na Covid-19 dały wynik negatywny.

05:45 Czesi zamykają szkoły, restauracje i kluby

Po całodziennych debatach rząd Czech podjął decyzję o zamknięciu od czwartku szkół podstawowych, a także restauracji, barów i klubów. Zakazano też spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Nauka w szkołach ma być wznowiona 1 listopada. Pozostałe ograniczenia będą obowiązywać do 3 listopada.

Od czwartku do 3 listopada będzie również obowiązywać rygorystyczny zakaz wszelkich zgromadzeń. Nie będą się one mogły odbywać ani w pomieszczeniach zamkniętych, ani w plenerze, jeśli jednorazowo spotyka się więcej niż sześć osób.