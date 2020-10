Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się w facebookowym wpisie do "osób, które zaprzeczają istnieniu Covid-19, agresywnie i ostentacyjnie odmawiają noszenia maseczek, szerzą fake newsy i pseudonaukowe teorie". "Zdrowie i życie Was i Waszych bliskich zależy również od przestrzegania zasad, z którymi się nie zgadzacie" - podkreślił. Minister zdrowia Adam Niedzielski ostrzegł z kolei, że "zdjęcie maseczki to jak odcięcie hamulca w samochodzie".

