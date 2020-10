"Nie chcielibyśmy lockdownu. (…) Koszty takiego lockdownu, jak się okazuje, są znacznie większe niż korzyści z niego - w tym sensie, że skutki lockdownu uniemożliwią nam inwestowanie w ochronę zdrowia" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wicepremier Piotr Gliński. Zapowiedział, że w najbliższy czwartek ogłoszone zostaną nowe koronawirusowe restrykcje.

"Przewidujemy, że obostrzenia, które zostały wprowadzone w sobotę, a będą jeszcze wprowadzone w czwartek, spowodują, że za tydzień, 10 dni, dwa tygodnie powinniśmy mieć jakąś trwałą stabilizację. (...) Lockdown to nie jest rozwiązanie, które w jakikolwiek sposób pomoże w perspektywie 2-3 miesięcy w poradzeniu sobie z epidemią" - zaznaczył Gliński.

Piotr Gliński: Spółki państwowe najprawdopodobniej powinny kupować media

"Tam, gdzie będzie to możliwe, najprawdopodobniej spółki państwowe powinny kupować media" - oświadczył również na antenie RMF FM Piotr Gliński, zastrzegając natychmiast: "Nie sądzę, żeby było to destrukcyjne dla rynku medialnego, że będzie jakiś monopol (...) - w tej chwili jest olbrzymia przewaga mediów, które nie są w rękach kapitału związanego z polskim rządem".

Dopytywany przez Roberta Mazurka o to, czy Orlen będzie skupował dla rządu gazety, wicepremier odparł: "Przyzna pan, że nie jest to sytuacja normalna, żeby całość praktycznie prasy lokalnej w Polsce była w ręku po pierwsze jednej korporacji, po drugie korporacji niemieckiej. (...) Rynek medialny jest szczególnie wrażliwy z uwagi na jego wpływ na funkcjonowanie demokracji - i dlatego w Polsce musimy tę sytuację zmienić".

Piotr Gliński o sukcesie Igi Świątek: Młodzi tenisiści muszą na ogół opierać się o pracę swojego najbliższego zaplecza

"To jest gigantyczny sukces sportowy, ale przede wszystkim jej (Igi Świątek) osobisty, jej zaplecza, jej rodziny - bo to na ogół na tak jest, że ci młodzi tenisiści muszą się opierać o pracę swojego najbliższego zaplecza. Chociaż w ostatnich latach troszkę się poprawiło w tej kwestii - z tego, co wiem - jeżeli chodzi o wsparcie związku tenisowego" - tak natomiast Piotr Gliński skomentował triumf Igi Świątek w wielkoszlemowym French Open.

Minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu przekazał, że ma dzisiaj spotkanie z prezesem Polskiego Związku Tenisowego.

"Mam nadzieję, że uda nam się popracować w tym kierunku, by można było w łatwiejszy sposób rozwijać ten masowy sport młodzieży, także tenis" - stwierdził.