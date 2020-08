Władze Korei Południowej zgłosiły w środę 297 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej od 8 marca – przekazała agencja Yonhap. Kraj boryka się z nowymi ogniskami infekcji, szczególnie w Seulu i okolicach, a dobowe bilanse od tygodnia nie spadają poniżej 100.

Zdjęcie ilustracyjne / EPA/JEON HEON-KYUN / PAP/EPA

Wśród nowych zakażeń jest 283 przypadków lokalnych. Łączny bilans infekcji wzrósł w ciągu ostatniego tygodnia o prawie 1,3 tys. przypadków i przekroczył w środę 16 tys. Od początku pandemii w Korei Płd. zmarło 306 osób z Covid-19 - wynika z danych Koreańskich Centrów Kontroli Chorób (KCDC).



W Korei Płd. udało się opanować lawinowy wzrost zakażeń z przełomu lutego i marca, gdy codziennie notowano po kilkaset nowych przypadków. Po złagodzeniu w maju kampanii dystansowania społecznego zaczęły się jednak pojawiać nowe skupiska infekcji, głównie na gęsto zaludnionym obszarze stolicy.



Znaleźliśmy się w punkcie krytycznym, ponieważ ogniska na obszarze metropolitarnym Seulu mogą doprowadzić do nowej fali pandemii w całym kraju. Rozprzestrzenianie się wirusa możemy powstrzymać tylko, jeśli ludzie będą się stosować do wytycznych dystansowania społecznego - powiedział na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Kim Gang Lip.



W związku z najnowszym wzrostem liczby wykrywanych zakażeń władze zaostrzyły te wytyczne do poziomu drugiego w trzystopniowej skali na obszarze Seulu i otaczającej go prowincji Gyeonggi. Od środy rozszerzono je również na miasto Inczon na wschód od stolicy.



Zakazane są zgromadzenia powyżej 100 osób w przestrzeniach otwartych i powyżej 50 osób wewnątrz budynków. Wydarzenia sportowe mają się odbywać bez udziału publiczności. Zamknięte są bary karaoke, kluby i kawiarenki internetowe, a zgromadzeniom religijnym zabroniono organizacji nabożeństw z osobistym udziałem wiernych - podał Yonhap.