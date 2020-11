Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore poinformował w piątek w nocy, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 919 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 153 496 kolejnych osób.

Miejsce wykonywania testów na koronawirusa w Nowym Jorku / JUSTIN LANE / PAP/EPA

Amerykańska uczelnia szacuje, że od wybuchu epidemii w USA odnotowano łącznie 10 mln 715 764 przypadki zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych sięga obecnie 244 217.

Jednocześnie zgodnie z danymi UJH na całym świecie z powodu Covid-19 zmarło do tej pory 1 300 905 osób. Globalna liczba przypadków wirusa wynosi 53 mln 268 013.



Trump oskarża gubernatora Nowego Jorku

Prezydent Donald Trump oskarżył gubernatora Nowego Jorku Andrew Cuomo, że nie chce się spieszyć z przyjęciem szczepionki koronawirusa w swoim stanie. Cuomo zaprzeczył.



- powiedział Trump.Odnosząc się do problemów Nowego Jorku w szczycie kryzysu Covid-19 w domach dla seniorów, kiedy wielu ludzi tam zmarło - prezydent wyraził nadzieję, że tym razem gubernator nie będzie sobie z szczepionką radził aż tak źle.- zapewnił Trump.Według MSNBC prezydent nawiązał do wrześniowych wypowiedzi Cuomo o zamiarze zebrania panelu ekspertów, aby ocenili skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki. Gubernator obawiał się, że Trump przed wyborami próbuje przyspieszyć proces (opracowania i wdrażania szczepionki).

Amerykanie sceptyczni wobec szczepień?

- dodał.Zapytany o komentarz Cuomo powiedział MSNBC, że nie jest to prawdą.- stwierdził.

Gubernator wyjaśnił, że stanowy panel będzie prowadził badania nad szczepionką w tym samym czasie, co Agencja ds. Żywności i Leków w celu zapewnienia do niej zaufania publicznego. Podobnie mają postąpić, zauważył, także inne stany.



Wielu Amerykanów nie ufa szczepionkom, co demonstrowali także w przypadku innych chorób na długo przed wybuchem pandemii. Cuomo powołując się na niektóre sondaże podkreślił, że więcej niż połowa społeczeństwa nie ufa szczepionkom na koronowirusa.