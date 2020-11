Ministerstwo Zdrowia sprawdzi, dlaczego Polacy nie ufają szczepionkom. Resort przeznaczył 15 milionów złotych na badania, by trend odchodzenia od szczepień się odwrócił - podaje "Rzeczpospolita".

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

"Medyczne fake newsy destabilizują społeczeństwo i gospodarkę - twierdzi resort zdrowia i za pieniądze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju chce sprawdzić, dlaczego coraz więcej Polaków nie wierzy szczepionkom i zatrzymać ten trend. Badanie ma przeprowadzić konsorcjum wybrane przez NCBiR. Tworzą je: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego wraz z SWPS, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Akademią Leona Koźmińskiego" - informuje dziennik. Przeznaczono na niego 15 milionów złotych.

Badacze mają opracować narzędzia, które skłonią Polaków "do odrzucania nieprawdziwych twierdzeń medycznych w zakresie szczepień". Chodzi również o zmiany w prawie i kampanię edukacyjną. Cel to zmniejszanie o 10 proc. liczby nieszczepionych dzieci każdego roku.

Ministerstwo Zdrowia uważa, że przez niechęć do szczepień grozi nam nie tylko powrót do pandemii chorób, ale także "wpłynie negatywnie na finanse państwa polskiego". "Wzrosną koszty leczenia, liczba rencistów, spadnie liczba obywateli pracujących (dzieci nie wejdą na rynek pracy, rodzice zostają opiekunami), przez co spadną dochody państwa (np. VAT, podatek dochodowy itd.)" - wylicza ministerstwo.

"Rz" ocenia, że "czas na badania jest jednak dość niefortunny". "Lada moment ma być gotowa pierwsza szczepionka przeciw Covid-19 - polski rząd chce kupić nawet 20 mln dawek. A tymczasem z ostatniego sondażu dla ‘Rzeczpospolitej’ wynikało, że zaledwie 28,7 proc. respondentów chce się zaszczepić" - napisano.

Dodano, że "zdaniem badaczy z London School of Hygiene and Tropical Medicine spadek zaufania do szczepionek w Polsce jest efektem silnego i zorganizowanego lokalnie ruchu antyszczepionkowego, który lansuje tezę, że szczepionki nie są bezpieczne (...). Zdaniem naukowców zjawisko niechęci do szczepień dotyczy krajów, gdzie jest niestabilna sytuacja polityczna i radykalizm religijny".