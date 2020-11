Kandydat Partii Demokratycznej Joe Biden zwyciężył w stanie Georgia, a urzędujący prezydent USA Donald Trump w Karolinie Północnej - ogłosiły na podstawie danych z komisji amerykańskie media, w tym "New York Times" oraz telewizje ABC i CNN. Oznacza to, że pojedynki wyborcze we wszystkich stanach zostały rozstrzygnięte.

