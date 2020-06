Władze australijskiego stanu Wiktoria poinformowały, że rozważają ponowne wprowadzenie obowiązku dystansowania społecznego. W ostatnich dniach odnotowano tam największy dzienny wzrost liczby zakażeń koronawirusem od ponad dwóch miesięcy.

Australia: Największy dobowy przyrost zakażeń koronawirusem od ponad dwóch miesięcy / DAVID CROSLING / PAP/EPA



Podczas gdy wiele stanów i terytoriów nie zgłosiło jeszcze swoich najnowszych danych, władze Wiktorii przekazały, że wykryły 75 nowych przypadków w ciągu ostatnich 24 godzin - jest to największy dzienny wzrost w tym stanie i w całej Australii od 11 kwietnia.



Rosnąca liczba infekcji wzbudziła obawy przed drugą falą epidemii Covid-19. W ciągu ostatnich tygodni w kraju tym odnotowywano mniej niż 20 nowych przypadków dziennie.



W miarę przybywania kolejnych zakażeń władze stanu Wiktoria rozpoczęły masowe testy i ogłosiły, że może być konieczne ponowne wprowadzenie dystansowania społecznego.



"Zmiana prawa jest czymś, co musimy wziąć pod uwagę, ponieważ musimy zrobić wszystko, co konieczne, aby zmienić (pogarszającą się sytuację)" - powiedział w Melbourne dziennikarzom przedstawiciel władz sanitarnych Brett Sutton, odpowiadając na pytania dotyczące egzekwowania lokalnej kwarantanny.



Od wybuchu epidemii w Australii odnotowano 7764 zakażenia koronawirusem i 104 zgony na Covid-19 - wynika z najnowszego zestawienia Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore w USA. Według tej prestiżowej uczelni do tej pory na całym świecie pandemia pochłonęła ponad 500 tys. istnień ludzkich, a 10 milionów osób zostało zakażonych. Na USA przypada jedna czwarta zgonów - ponad 125 tys. oraz jedna czwarta zakażeń - ponad 2,5 mln.