O godz. 20:00 w TVP prezydent Andrzej Duda wygłosi orędzie dotyczące sytuacji związanej z koronawirusem - poinformował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

Andrzej Duda / Mateusz Marek / PAP

Dzisiaj się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, którego tematem było współdziałanie i zapobieganie koronawirusowi. W spotkaniu uczestniczyli poza prezydentem także m.in. premier Mateusz Morawiecki, marszałkowie Sejmu i Senatu, Elżbieta Witek i Tomasz Grodzki, ministrowie: zdrowia - Łukasz Szumowski, spraw wewnętrznych i administracji - Mariusz Kamiński, edukacji - Dariusz Piontkowski, spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, obrony - Mariusz Błaszczak. Obecny był też Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas.

W posiedzeniu RBN wzięli też udział przedstawiciele ugrupowań parlamentarnych: szef klubu PiS Ryszard Terlecki, przewodniczący PO i szef klubu KO Borys Budka, lider PSL i przewodniczący klubu KP PSL-Kukiz15 Władysław Kosiniak-Kamysz, przedstawiciel Lewicy, lider Wiosny Robert Biedroń oraz przewodniczący koła Konfederacji Jakub Kulesza.

Duda: Rozumiem, że działania rządu nie będą przez opozycję krytykowane

Po posiedzeniu prezydent Duda wyraził wdzięczność wszystkim uczestnikom spotkania za udział w nim oraz za wszystkie wypowiedzi. Podkreślił, że spotkanie było bardzo merytoryczne, a dyskusja bardzo rzeczowa. Jak relacjonował podczas posiedzenia RBN, premier oraz ministrowie przedstawili bardzo szczegółową informację a w dyskusji zabierali głos wszyscy uczestnicy spotkania.

Prezydent dodał, że "było wiele ważnych propozycji, które zostały przedstawione także przez stronę opozycyjną". Była to bardzo merytoryczna dyskusja bez krytyki wobec rządzących. To znaczy, to co do tej pory zostało zrobione przez rząd, przez inspekcję sanitarną zostało dobrze ocenione. Cieszę się z tego, bo uważam, że zarówno rząd, jak i inspekcja zasługują na takie oceny, podobnie jak i służby - policja, straż graniczna, straż pożarna - dodał prezydent.

Według niego "można śmiało mówić o wspólnym działaniu, doskonałym zrozumieniu problemu". Wypowiedzi przedstawicieli wszystkich stron sceny politycznej były jednoznaczne, że należy podejmować działania zdecydowane; takie, które faktycznie w radykalny nawet sposób będą prowadziły do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa - powiedział.

Według prezydenta "rząd otrzymał, od najważniejszych przedstawicieli pozycji, jak gdyby zielone światło do tego, żeby takie działania podejmować". Rozumiem, że w związku z tym działania rządu, o których tutaj mówiliśmy, gdyby były wdrażane, nie będą ze strony opozycyjnej krytykowane - dodał Andrzej Duda.

Duda podkreślił tez, że nie widzi podstaw o zagrożeniu dla wyborów. Jednocześnie prosił o zachowywanie szczególnych środków ostrożności, unikanie zgromadzeń. Poinformował, że w trakcie kampanii nie będzie obecnie prowadził dużych spotkań i poprosił o to również pozostałych kandydatów wyborach prezydenckich.

20 zakażeń w Polsce

W Polsce potwierdzono dotychczas 20 przypadków koronawirusa, w tym trzy - w województwie mazowieckim.

W związku z wystąpieniem w Polsce zachorowań wywołanych koronawirusem we wtorek odbyło się też posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Po posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego premier poinformował, że została podjęta decyzja o odwołaniu wszystkich imprez masowych.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem.