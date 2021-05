Nowy Jork – miasto, które po wybuchu epidemii stało się epicentrum pandemii – wraca do życia. To tam z powodu liczby chorych rok temu organizowano szpitale polowe, a przed placówkami ustawiano samochody chłodnie, które były tymczasowymi kostnicami. 12 miesięcy później nowojorczycy w końcu mogą odetchnąć. Widać ogromną zmianę. Na Times Square pojawili się ludzie. Zapełniły się parki. Także Polacy mieszkający w Nowym Jorku mówią, że najgorsze za nimi.

/ foto. pixabay /

Ogólnie było ciężko dla wszystkich, wszystkie obostrzenia, maski. Ale powoli jest to już luzowane. Możemy się spotkać, możemy spokojnie pójść do sklepu. Jest coraz lepiej. Będzie dobrze - mówi naszemu korespondentowi Pawłowi Żuchowskiemu, Tomasz Mucha, Polak, który mieszka w Nowym Jorku.

Władzie stanu i miasta Nowy Jork zapowiadają zniesienie prawie wszystkich restrykcji 1 lipca. Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo przewiduje, że w ciągu najbliższych dwóch miesięcy życie w tym stanie, w tym także w mieście Nowy Jork, może powrócić do normalności. Uzależnia to od kontynuowania procesu szczepień.

Nowy Jork wraca do życia Paweł Żuchowski / RMF FM

Od najbliższego piątku na przykład restauracje w zamkniętych pomieszczeniach będą mogły przyjmować już 75 procent gości. W ślad za tym pójdzie zniesienie limitu godzin otwarcia lokali gastronomicznych i otwarcie barów. W najbliższych tygodniach więcej ludzi będzie mogło przychodzić na koncerty i duże imprezy plenerowe. Dużą zmianę już widać na ulicach Nowego Jorku.

Zmiany na ulicach Nowego Jorku Paweł Żuchowski / RMF FM

Burmistrz Nowego Jorku: Wszystko z powrotem wróci do normy

Oczywiście daleko jeszcze do sytuacji sprzed pandemii. Z powodu ograniczeń w podróżowaniu nie ma tak wielu zagranicznych turystów, przede wszystkich tych z Europy.

Łagodzimy ograniczenia dotyczące restauracji, usług osobistych i siłowni, aby włożyć więcej pieniędzy do kieszeni właścicieli małych firm i ludzi pracujących w Nowym Jorku, który został tak mocno dotknięty przez pandemię. Nie mam wątpliwości, że wróci on silniejszy niż kiedykolwiek - zapewniał cytowany przez stację NBC Andrew Cuomo, gubernator stanu Nowy Jork.

Jego zdaniem, usunięcie ograniczeń możliwe jest w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Oznacza to, dodał, że "dosłownie, wszystko z powrotem wróci do normy" w zniszczonym wirusem stanie, który na przestrzeni ostatnich 15 miesięcy stracił dziesiątki tysięcy istnień ludzkich i poniósł nieobliczalne straty gospodarcze.

Jak mówił gubernator, waha się on z ogłaszaniem "nieodpowiedzialnych" prognoz. Nie chciałby jednak czekać z "otwieraniem miasta" do 1 lipca, co zapowiadał w czwartek burmistrz metropolii nowojorskiej Bill de Blasio.

W opinii gubernatora stanowe wskaźniki Covid-19 i postępy w szczepieniach umożliwiłyby przyspieszenie tego terminu. Zależy to od tego czy ludzie, zwłaszcza w wieku od 16 do 25 lat, nadal będą się szczepić. Zaapelował do szkół średnich o pomoc w dowiezieniu 16 i 17-letnich uczniów do miejsc szczepień, jeśli mają na to zgodę rodziców.

Robimy duże postępy w naszych wysiłkach, aby każdy mieszkaniec Nowego Jorku był zaszczepiony, ale tempo szczepień spada - przyznał Cuomo.