Korea Północna poinformowała o kolejnej fali zachorowań na chorobę oficjalnie określaną jako "gorączka". Zdaniem ekspertów jest to Covid-19. Zakażenia szerzą się lawinowo bowiem ludność jest niezaszczepiona. Do walki z epidemią skierowano lekarzy wojskowych.

Korea Płn./Nowy wzrost zachorowań na "gorączkę" / KCNA / PAP/EPA