1592 osoby zmarły w ciągu doby na koronawirusa w Stanach Zjednoczonych - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. To najwyższy dzienny bilans zgonów w tym kraju od połowy maja.

Od początku epidemii w Stanach Zjednoczonych na Covid-19 zmarło już ponad 149 tys. osób. Obecność koronawirusa wykryto w ponad 4,3 mln badaniach. W całym kraju we wtorek ponownie, już dwunasty dzień z rzędu, zdiagnozowano ponad 60 tys. zakażeń koronawirusem.

Po poprawie sytuacji późną wiosną od drugiej połowy czerwca w USA nastąpił regres. Dotyczy on szczególnie stanów na południu i zachodzie kraju.



Tylko we wtorek na Florydzie bilans ofiar śmiertelnych epidemii powiększył się o 186. Łącznie w tym stanie wykryto ponad 441 tys. przypadków zakażeń. To o ponad 150 tys. więcej niż w Hiszpanii. Więcej zakażeń w USA odnotowano jedynie w Kalifornii (ponad 470 tys.)



University of Washington w Seattle prognozuje, że do końca października na Covid-19 w Stanach Zjednoczonych umrze ok. 220 tys. osób.