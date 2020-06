Od poniedziałku na Litwę bez wymogu samoizolacji mogą wjechać mieszkańcy 24 krajów, w tym Polski – poinformowało litewskie ministerstwo zdrowia. Nie oznacza to jednak, że do tych krajów bez ograniczeń mogą wjeżdżać obywatele Litwy.

Zgodnie z decyzją litewskiego rządu od czerwca do kraju można przybyć bez wymogu dwutygodniowej kwarantanny z tych państw, w których liczba zakażeń koronawirusem w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie przekroczyła 15 na 100 tys. osób.

Listę takich krajów w każdy poniedziałek będzie podawało do wiadomości publicznej ministerstwo zdrowia po konsultacji z Łotwą i Estonią ze względu na to, że przed kilkoma tygodniami trzy państwa bałtyckie otworzyły swoje granice dla siebie nawzajem.



Listy krajów będą ulegały zmianie w zależności od sytuacji epidemiologicznej w poszczególnych krajach.



Jak poinformowano w poniedziałek, na Litwę bez ograniczeń wpuszczani są mieszkańcy Polski, Holandii, Luksemburga, Włoch, Danii, Rumunii, Francji, Finlandii, Niemiec, Czech, Estonii, Austrii, Bułgarii, Łotwy, Węgier, Norwegii, Szwajcarii, Cypru, Grecji, Islandii, Słowacji, Chorwacji, Słowenii i Liechtensteinu.



Na Litwę mogą też wjechać mieszkańcy tych krajów, w których liczba zachorowań na 100 tys. osób wynosi od 15 do 25, ale zostaną oni objęci wymogiem dwutygodniowej samoizolacji. Do takich krajów w tym tygodniu zaliczono Maltę, Irlandię i Hiszpanię.



Litewski resort zdrowia zwraca uwagę, że pozwolenie na wjazd z poszczególnych krajów nie oznacza, że mieszkańcy Litwy automatycznie również mogą bez ograniczeń wjeżdżać do państw z litewskiej listy.



Nie ma wspólnej umowy między krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Taka umowa obowiązuje na razie między państwami bałtyckimi - przypomina resort w komunikacie.



Kwarantanna z powodu pandemii koronawirusa obowiązuje na Litwie od 16 marca. W ciągu ostatniej doby w kraju potwierdzono trzy nowe przypadki zakażenia. Ogólna liczba infekcji wzrosła do 1678 osób. Liczba przypadków śmiertelnych wynosi 70.