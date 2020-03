W związku z zagrożeniem spowodowanym koronawirusem część szpitali zdecydowało się na wprowadzenie zakazów odwiedzin. Dotyczy to niektórych placówek w Kielcach, Gdańsku, Słubicach, Warszawie, Katowicach i Białymstoku. Odwiedziny - decyzją wojewody dolnośląskiego Jarosława Obremskiego - zostały wstrzymane we wszystkich szpitalach na Dolnym Śląsku.

Zakazy wprowadziły niektóre szpitale w Kielcach, Gdańsku, Słubicach, Warszawie, Katowicach i Białymstoku / Marcin Bielecki / PAP

Bezwzględny zakaz odwiedzin wprowadzono na wszystkich oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. W wydanym przez szpital komunikacie zaznaczono, że zakaz wydany został ze względu na trudną sytuacją epidemiologiczną. Chodzi zarówno o zagrożenie związane z koronawirusem, jak i z grypą. Od 20 stycznia grypę wykryto tam u prawie 130 pacjentów.

W przypadku oddziałów pediatrycznych, przy dziecku - jeśli jest taka konieczność - może przebywać jedynie osoba, która sprawuje opiekę. Opiekun musi być zdrowy i nie powinien mieć w ogóle kontaktu z osobami zainfekowanymi - wskazano w oświadczeniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Jak dodano w przypadku Kliniki Położnictwa i Ginekologii, z dzieckiem może przebywać jedynie matka.



Apelujemy, aby z pacjentami, którzy zgłaszają się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przychodziło jak najmniej osób. Jednocześnie przypominamy, że osoby towarzyszące mogą przebywać jedynie w poczekali i nie wolno wchodzić im do innych pomieszczeń SOR - napisano.



Wcześniej zakaz odwiedzin - do odwołania - wprowadzono również w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach.



Również od środy obowiązuje zakaz odwiedzin w Szpitalu im. prof. Zbigniewa Religi w Słubicach. Jak zaznaczono w zarządzeniu wydanym przez prezesa placówki, zakaz wydano w związku z wystąpieniem na terenie powiatu koronawirusa wywołującego chorobę Covid-19. Zakaz objął wszystkie oddziały szpitala i obowiązuje do odwołania.





Zakaz we wszystkich szpitalach na Dolnym Śląsku

Decyzje wydano - jak zaznaczono - w związku z rekomendacjami Pomorskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zakaz objął wszystkie kliniki.

Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski wstrzymał odwiedziny we wszystkich szpitalach na Dolnym Śląsku. Mamy okres podwyższonego zagrożenia zachorowania na grypę. I w takiej sytuacji niektóre placówki decydują się na wstrzymywanie odwiedzin. Postanowiłem ten zakaz odwiedzin rozszerzyć na cały region, na wszystkie szpitale. To działanie prewencyjne - powiedział wojewoda.

Obremski dodał, że choć w regionie nie ma stwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem to decyzja o wstrzymaniu odwiedzin wynika też z chęci uspokojenia nastrojów związanych z tą chorobą.

Jest też zalecenie dla szpitali, by częściowo ograniczyły przyjęcia i zabiegi planowe, co pozwoli przygotować więcej wolnej przestrzeni w tych placówkach, także miejsc na oddziałach intensywnej terapii, które mogłyby się okazać potrzebne w przyszłości, gdyby doszło do rozwoju epidemii - powiedział Obremski.

Wojewoda jednak podkreślił, że ewentualne ograniczenia przyjęć i zabiegów nie będą miały znacznego czy masowego charakteru. Nie możemy dopuścić, że mogliby ucierpieć pacjenci, którzy wymagają przyjęć i zabiegów, a z powodu ograniczenia mieliby być nieprzyjęci. Do takiego stanu nie chcemy i nie możemy dopuścić - powiedział Obremski.

Dodał, że nie widzi też na razie przesłanek do odwoływania imprez masowych w regionie. Musiałyby to być duże imprezy z licznym udziałem osób z wielu krajów - powiedział.