W Stanach Zjednoczonych potwierdzono ponad 83 tys. nowych zakażeń koronawirusem. Biały Dom ogłosił, że kraj nie zamierza "kontrolować pandemii", a jedynie zajmować się kwestią dostarczania szczepień i środków leczniczych. W niedzielę w Polsce odnotowano 11 742 nowych przypadków, a 87 osób zmarło. Od soboty w naszym kraju obowiązują nowe restrykcje. Bary i restauracje mogą wydawać jedzenie jedynie na wynos, uczniowie szkół podstawowych późnych klas przeszli na nauczanie zdalne i zakazano zgromadzeń powyżej 5 osób. Cała Polska znajduje się obecnie w strefie czerwonej.

06:19 Zmiany w szkołach

Od poniedziałku uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych w całym kraju będą się uczyć zdalnie. Tryb ten będzie obowiązywał przez dwa tygodnie. W przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych zajęcia nadal będą odbywać się stacjonarnie.

Dzieci i młodzież do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.

Od poniedziałku w całym kraju ogranicza się funkcjonowanie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie klas IV-VIII, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego. Uczniowie i słuchacze przechodzą na naukę zdalną. Będzie to obowiązywało do niedzieli 8 listopada.

05:32 Meksyk

Meksykańskie ministerstwo zdrowia poinformowało w niedzielę o 4 360 nowych przypadkach koronawirusa i o 181 kolejnych zgonach. Łączna liczba zakażonych od początku pandemii wzrosła do 891 160 a ofiar śmiertelnych do 88 924. Są to tylko przypadki oficjalnie potwierdzone.



Resort rutynowo zastrzega, że rzeczywista liczba zakażonych i zmarłych jest najprawdopodobniej znacznie wyższa. Nie wszyscy chorzy zgłaszają się bowiem do przychodni i szpitali, a w kraju przeprowadza się niewiele testów w porównaniu z innymi państwami.

05:30 USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore poinformował w niedzielę, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 914 ofiar śmiertelnych koronawirusa. Potwierdzono 83 718 nowych przypadków infekcji Covid-19. W poprzednich 24 godzinach było ich 88 973.

Amerykańska uczelnia szacuje, że od wybuchu pandemii w USA zdiagnozowano łącznie 8 631 158 przypadków zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych sięga obecnie 225 211.

Szef personelu Białego Domu, Mark Meadows powiedział w niedzielę w telewizji CNN, że Stany Zjednoczone "nie będą kontrolować" pandemii koronawirusa, ponieważ liczba przypadków w całym kraju rośnie.

Nie zamierzamy kontrolować pandemii. Będziemy kontrolować otrzymywanie szczepionek, środków leczniczych i innych metod łagodzenia skutków - powiedział Meadows w programie CNN "State of the Union."