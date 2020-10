"Supermarkety będą mogły do pewnego stopnia według własnego uznania decydować o tym, które artykuły są niezbędne w czasie lockdownu" - oświadczył w poniedziałek walijski rząd w odpowiedzi na falę krytyki po wprowadzonych ograniczeniach dla sklepów.

Puste półki w sklepach w Wielkiej Brytanii / WILL OLIVER / PAP/EPA

Zgodnie z rozporządzeniem walijskiego rządu w czasie rozpoczętego w piątek wieczorem 17-dniowym lockdownem zamknięte mają być nie tylko te sklepy, które sprzedają artykuły inne niż niezbędne, ale także te części supermarketów, w których są takie rzeczy, jak ubrania, artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt elektroniczny czy zabawki.