Senacka komisja zdrowia opowiedziała się w poniedziałek za poprawkami do tzw. ustawy covidowej. Senatorowie zaproponowali między innymi utworzenie funduszu celowego w wysokości ok. 5 mld zł na zakup testów dla pracowników medycznych i seniorów.

W poniedziałek senacka komisja zdrowia rozpatrzyła przepisy tzw. ustawy covidowej. Ustawę wraz z poprawkami poparło sześciu członków komisji. Nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Członkowie komisji zaproponowali poprawkę zmierzającą do utworzenia Funduszu pomocy w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 5 mld zł. Jak wyjaśniała przewodnicząca komisji Beata Małecka-Libera (KO), byłby to państwowy fundusz celowy, a jego dysponentem byłby minister zdrowia. Środki z tego funduszu mają być przeznaczone m.in. na zakup testów dla pracowników medycznych i pracowników DPS-ów, seniorów oraz rodziców małych dzieci, które przebywają w szpitalach.

Obecny na komisji wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski zapewniał, że również dla MZ "wyzwania związane z testowaniem są ogromnie istotne". Jednocześnie zwrócił uwagę, że resort wspiera się opiniami zespołu ekspertów, który "od samego początku dość negatywnie podchodzi do testowania przesiewowego określonych grup osób". Wiceminister zapewnił, że pracownicy medyczni mają wykonywane testy, jeśli jest taka potrzeba. Nie znam żadnego przypadku, kiedy NFZ odmówiłby sfinansowania takich testów pracownikom medycznym, o ile tylko w danej jednostce taka była wola i uzasadnienie dyrekcji tych podmiotów - powiedział.

Przypomniał, że minister zdrowia już teraz dysponuje częścią funduszu przeciwdziałania Covid-19 w wysokości wyższej niż zaproponowana przez komisję senacką. Na ten rok mieliśmy we wstępnym planie dedykowane 10 mld zł z zastrzeżeniem, że to jest kluczowa pozycja tego funduszu i jeżeli tylko potrzeby będą większe, to będziemy tę część zwiększali - powiedział Gadomski.

Senatorowie zaproponowali też zmiany w przepisach nakładających na samorządy medyczne obowiązek przekazywania list osób, które mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii. Zgodnie z poprawką przyjętą przez komisję samorządy będą przekazywać jedynie wykaz osób wykonujących dany zawód medyczny, ponieważ nie mają one pełnych informacji pozwalających ocenić, czy dana osoba może być skierowana do pracy przy epidemii.

Komisja poparła również poprawkę, która ponownie zrównuje do 60 lat wiek kobiet i mężczyzn, którzy mogą być oddelegowani do zwalczania epidemii.

Kolejna z przyjętych poprawek zmierza do tego, aby wydanie zarządzenia wojewody w sprawie użycia straży miejskiej do wspólnych działań z policją było dokonywane za zgodą właściwego terytorialnego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

Senatorowie zgodzili się również m.in. na poprawkę PiS, która przewiduje, że Inspekcja Sanitarna nie będzie już miała obowiązku wydawania pisemnej decyzji o nałożeniu kwarantanny.

Podczas posiedzenia komisji senator Adam Szejnfeld (KO) zaproponował rozpoczęcie prac nad nowym projektem, który uchyla zakaz handlu w niedzielę. Wyjaśnił, że nowy projekt przewiduje jednocześnie, że pracownicy handlu mieliby prawo do co najmniej dwóch wolnych niedziel w ciągu czterech kolejnych tygodni. Senator argumentował, że zakaz handlu w niedzielę ma negatywne skutki gospodarcze, a także powoduje zwiększenie liczby osób robiących zakupy w piątek i w sobotę. Nowe przepisy miałyby wejść w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia. Za rozpoczęciem prac nad nowym projektem głosowało sześciu senatorów, jeden był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowy projekt został zgłoszony na podstawie art. 69 regulaminu Senatu, który dotyczy tzw. szybkiej ścieżki legislacyjnej. Przewiduje on, że jeżeli w toku prac nad ustawą uchwaloną przez Sejm komisja dostrzeże potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię rozpatrywanej ustawy, to wraz ze sprawozdaniem dotyczącym tej ustawy może przedstawić wniosek o podjęcie nowej inicjatywy ustawodawczej.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja przewiduje między innymi przyznanie dodatków do wynagrodzeń medykom skierowanym do walki z epidemią i zwolnienie ich z odpowiedzialności karnej za popełnione błędy. W noweli przewidziano karanie grzywną za nieprzestrzeganie obostrzeń, np. dotyczących noszenia maseczek. Wprowadzono także przepis, zgodnie z którym nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa będzie stanowiło uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaż

Nowela zakłada też ułatwienie zatrudniania w Polsce lekarzy specjalistów, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską. Będzie można ich zatrudniać w systemie ochrony zdrowia po spełnieniu wymogów ustawowych (np. pod warunkiem posiadania co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako lekarz specjalista).