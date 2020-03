"Ziemia broni się przed człowiekiem, który uważa, że może wszystko i wie wszystko" - w taki sposób skomentował przyczyny pandemii koronawirusa na świecie selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Niemiec Joachim Loew.

Joachim Loew podczas konferencji prasowej / THOMAS BOECKER / DFB / PAP/EPA

Loew uczestniczył w wideokonferencji zorganizowanej przez Niemiecką Federację Piłkarską, zabierając głos ze swojego domu we Fryburgu.

Niemożliwe było dalsze przyspieszenie tempa rozwoju, jakie osiągnęliśmy. Pożary w Australii czy wirus Eboli w Afryce wpłynęły na nas tylko marginalnie. Ale teraz stoimy w obliczu czegoś, co dotyczy całej ludzkości, i teraz dostrzegamy to, co naprawdę jest ważne: przyjaciół, rodzinę i wzajemny szacunek - powiedział Loew.

Podczas tej samej wideokonferencji przekazano informację, że piłkarze reprezentacji Niemiec przeznaczą ponad 2,5 miliona euro na walkę z pandemią koronawirusa.

W takich chwilach musimy sobie pomagać - powiedział w opublikowanym na Instagramie filmie bramkarz i kapitan drużyny narodowej Manuel Neuer.

W materiale wideo pojawili się także m.in. inni piłkarze bawarskiego klubu Joshua Kimmich i Leon Goretzka. Wszyscy apelowali do kibiców, aby również włączyli się aktywnie w walkę z pandemią.

W Niemczech chorych na wywoływaną przez rozprzestrzeniającego się globalnie koronawirusa chorobę COVID-19 jest już ponad 11 tysięcy, zmarło 28 osób. Na całym świecie zakaziło się ok. 200 tysięcy.