Uzupełnienie karty pacjenta o najnowszą historię podróży może pomóc w walce z zagrożeniami typu koronawirusa - piszą na łamach czasopisma "Annals of Internal Medicine" naukowcy z University of Texas Southwestern Medical Center i University of Colorado School of Medicine. W tej chwili lekarze w USA wpisują w kartę dane o temperaturze, tętnie, częstości oddychania i ciśnieniu krwi. Zdaniem autorów komentarza, w profilaktyce i diagnostyce chorób, które rozprzestrzeniają się geograficznie, takich jak COVID-19, informacje o tym, gdzie dany pacjent spędzał ostatnie tygodnie, byłaby bardzo pomocna.

