Trzy lata temu, 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię koronawirusa. Dwa dni później polski rząd ogłosił pierwsze restrykcje i wprowadził stan zagrożenia epidemicznego, który obowiązuje do dzisiaj. Czy pandemia może nas jeszcze czymś zaskoczyć, a jeżeli tak, to czym? Zapraszamy na Debatę w RMF FM pod tytułem "Pandemia - czy to początek końca, czy dopiero koniec początku?".

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Czy od kwietnia w Polsce może, po ponad trzech latach, zniknąć stan zagrożenia epidemicznego? "Decyzji jeszcze nie ma" - poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, argumentując obecną sytuacją epidemiologiczną.

"Nie jest taka łatwa. Dzienna liczba zakażeń to około 3 tysięcy. Także około 3 tysięcy pacjentów jest hospitalizowanych z powodu Covid-19" - przytaczał dane. On sam jest za tym, żeby stan zagrożenia przedłużyć. "Te trzy lata nauczyły nas pokory. Ta decyzja jest jeszcze przed nami" - powiedział uczestnik Debaty w RMF FM na temat pandemii koronawirusa.

Przytakiwał mu wiceprezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych profesor Krzysztof Tomasiewicz. "Ostatnie dwa tygodnie to jest znowu wzrost zakażeń, wzrost przyjmowanych pacjentów. Mamy w tej chwili pełne obłożenie oddziału. Znowu pojawiają się ciężkie postacie" - argumentował nasz gość, podkreślając: "Z tym hurraoptymizmem bym jeszcze poczekał".

Czy powinniśmy się przygotować na letnią falę zachorowań? "W tej chwili jesteśmy na szczycie zimowo-wiosennego wzrostu zakażeń. To nie jest pik, to jest płaskowyż i ta fala prawdopodobnie utrzyma się w ciągu najbliższych dwóch tygodni" - mówił wiceminister Kraska, podkreślając, że są to tylko prognozy. "Mam nadzieję, że one się sprawdzą, że ten miesiąc - marzec, który zawsze jest miesiącem bardzo infekcyjnym - będzie miesiącem przełomowym, a od kwietnia będziemy mieli sytuację zdecydowanie lepszą" - dodał.

Nasi eksperci podkreślali, że musimy się przyzwyczaić do tego, że Covid-19 będzie chorobą sezonową, a co za tym idzie, może pojawić się ponownie w sezonie jesienno-zimowym. "Pewnie przejdziemy do porządku dziennego nad covidem. I dobrze, bo te trzy lata spowodowały, że jesteśmy bardzo zmęczeni tą walką z Covid-19. Myślę, że on jeszcze da znać o sobie" - stwierdził Waldemar Kraska.

"Jesteśmy ostrożni. Nie wiemy, co będzie za chwilę, co będzie w ciągu najbliższych miesięcy" - potwierdzał prof. Tomasiewicz. Przytaczał przykłady ze swojej placówki. "Jesteśmy obłożeni w 100 proc. Wypisujemy pacjentów, natychmiast pojawiają się nowi i oni muszą być hospitalizowani w innych oddziałach. Oczywiście, my nie mówimy o powrocie do specjalnych oddziałów covidowych, bo to już jest za nami" - dodawał.

Na problem powikłań, typu long covid zwracał uwagę prezydent Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych profesor Filip Szymański. Wymieniał najczęściej spotykane schorzenia, z którymi borykają się pacjenci: miokardit, powikłania zakrzepowo-zatorowe, zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna, powikłania neurologiczne, depresja, zaburzenia lękowe.

"To wszystko jest obserwowane. I to, czego nie było przed infekcją Covid-19, powinno być wyjaśnione" - zwracał uwagę.