Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię nowego koronawirusa z Chin, alarmując o rosnących zakażeniach na świecie i niezdecydowanych działaniach rządów. Czym różni się pandemia od epidemii?

Ogłoszenie pandemii sygnalizuje, że WHO najwyraźniej zmieniła swoje stanowisko, iż koronawirusa można zatrzymać za pomocą odpowiednich kroków i międzynarodowej koordynacji w ograniczonym czasie - podaje agencja Kyodo.



Pandemia nie jest słowem, którego można używać lekko czy nierozważnie - powiedział szef WHO. To słowo, którego niewłaściwe użycie może wywołać nieuzasadniony strach lub nieuzasadnione przyjęcie, że walka (z koronawirusem) zakończyła się, prowadząc do niepotrzebnego cierpienia i śmierci - dodał.



Uznawano, że wciąż istnieje szansa na powstrzymanie choroby

Pod koniec lutego WHO podniosła globalną ocenę ryzyka związanego z koronawirusem do najwyższego poziomu, ale nie ogłosiła pandemii, uznawszy, że wciąż istnieje szansa na powstrzymanie choroby. Chociaż szef WHO wielokrotnie powtarzał, że koronawirusa można powstrzymać za pomocą odpowiednich kroków i współpracy międzynarodowej, to liczba krajów i osób dotkniętych koronawirusem stale rośnie - pisze Kyodo.



Koronawirus, który od grudnia 2019 roku rozprzestrzenił się już na ponad 110 krajów, zabił na świecie ponad 4,3 tys. osób; zakażonych jest ponad 121,5 tys. ludzi. Największe ogniska epidemii znajdują się w Chinach, gdzie koronawirus pojawił się w pierwszej kolejności, a także we Włoszech, w Iranie i Korei Południowej. W Chinach kontynentalnych odnotowano ponad 80 tys. zakażonych i ponad 3100 zgonów, we Włoszech odpowiednio ponad 10,5 tys. i 827, w Iranie - 9 tys. i ponad 350, w Korei Płd. ponad 7,7 tys. i 61.



Czym epidemia różni się od pandemii?

Epidemia to występowanie w określonym czasie i na określonym terenie przypadków zachorowań lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w liczbie większej niż oczekiwana.

Słowo epidemia pochodzi od greckich słów "epi", czyli "na" oraz "demos", czyli "lud".



Jedną z ostatnich epidemii w Europie, która dotknęła także Polskę, była epidemia ospy prawdziwej w 1963 roku. Według przewidywań miała trwać 2 lata i przynieść śmierć 200 osób. Tymczasem wygasła po 25 dniach od jej wykrycia, zabijając siedmiu chorych. W polskiej historii nie brak było epidemii np. dżumy, cholery, ospy, grypy.



Z kolei o pandemii mówi się wówczas, gdy choroba rozprzestrzenia się w tym samym czasie w różnych środowiskach, na dużym obszarze, na różnych kontynentach.

Słowo pandemia pochodzi od greckich wyrazów "pan", czyli "wszyscy" oraz "demos", czyli "lud".

Najgroźniejsze pandemie w XX i XXI wieku

W ostatnich latach Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię w 2009 roku: chodziło o grypę A/H1N1. Trwała ona od czerwca 2009 roku do 10 2010 roku.



Oto inne najgroźniejsze pandemie i zagrożenia nimi w XX i XXI wieku:



grypa hiszpanka (1918-1919) - ponad 50 mln zgonów na całym świecie

grypa azjatycka (1957) - ok. 1 mln zgonów na całym świecie

grypa Hong-Kong (1968) - ok. 1 mln zgonów na całym świecie

pandemia grypy A/H1N1 (2009-2010) - 150-580 tys. zgonów

AIDS - masowe zachorowania; zwłaszcza na kontynencie afrykańskim