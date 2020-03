Wynagrodzenie pracownika, któremu szef zleca pracę zdalną, nie ulega zmianie - informuje ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej. Zgodnie ze specustawą w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może zlecić pracownikowi pracę poza miejscem jej stałego wykonywania.

Pracujesz zdalnie? Twoje wynagrodzenie nie zmienia się / Paweł Pawłowski / RMF FM

Decyzja o poleceniu pracy zdalnej leży wyłącznie w gestii pracodawcy. Pracownik może wnioskować o taki tryb pracy, ale jego wniosek nie wiąże pracodawcy w żaden sposób.



Jeśli szef zleci pracę zdalną, wynagrodzenie pracownika nie ulega zmianie. Jak zauważa ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej, praca zdalna "to po prostu zmiana miejsca wykonywania pracy, ale wciąż pracujemy, dlatego należy się dotychczasowe wynagrodzenie".



MRPiPS informuje, że polecenie pracy zdalnej nie musi być wydane na piśmie, ale jak każde inne polecenie służbowe może być wydane ustanie bądź e-mailem albo SMS-em. Pracodawca może potwierdzić to polecenie na piśmie.

Praca zdalna to nie telepraca

Pracy zdalnej nie należy mylić z telepracą. Telepracą jest wykonywanie pracy regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Z kolei praca zdalna może polegać na tym, że pracownik wykonuje pracę np. w domu bez użycia środków komunikacji elektronicznej (komputera, internetu). Np. pracownik w domu analizuje dokumenty, pisze opinię odręcznie i przekazuje pracodawcy wynik swojej pracy.

Odwołane zajęcia, zamknięte szkoły. Najważniejsze informacje

Zajęcia w szkołach i przedszkolach zostały zawieszone od 12 do 25 marca - zdecydował w środę rząd. Pierwsze dwa dni to okres przejściowy - bez zajęć dydaktycznych, ale z zajęciami opiekuńczymi - informuje na swojej stronie ministerstwo edukacji. Zamieszcza tam pytania i odpowiedzi, o czym należy wiedzieć w związku z zawieszeniem lekcji.



MEN przypomina, że zajęcia zostały zawieszone na podstawie specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych. Jak zaznaczono - dzięki tej ustawie rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.



Zajęcia są zawieszone od 12 do 25 marca, z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek) to okres przejściowy, kiedy to w przedszkolach i szkołach podstawowych będą się odbywać tylko zajęcia opiekuńcze. Od poniedziałku, 16 marca placówki oświatowe będą zamknięte.