Rząd Chile planuje wydać certyfikaty osobom, które przeszły COVID-19. Światowa Organizacja Zdrowia zwraca uwagę na poważne konsekwencje takiego pomysłu.

Dezynfekcja ulic w Chile / Alberto Valdes / PAP

Minister zdrowia Chile Paula Daza tłumaczyła mediom, że osoba z certyfikatem dotyczącym przebycia COVID-19 mogłaby wrócić do pracy. Wiemy, że jest mniejsze prawdopodobieństwa zachorowania u osób, które już przebyły chorobę - mówiła.

Światowa Organizacja Zdrowia z niepokojem patrzy na tę inicjatywę. WHO wielokrotnie podkreślała, że nie ma dowodów na to, że osoba, która wyzdrowiała z COVID-19, nie może ponownie zachorować - podaje BBC.

Według organizacji takie "koronawirusowe paszporty" mogą się nawet przyczynić do rozprzestrzeniania się pandemii. W jaki sposób? Według WHO jest duża szansa na to, że ludzie po zdobyciu certyfikatu będą ignorować zalecenia władzy i lekarzy.

W Chile odnotowano 189 zgonów spowodowanych COVID-19 lub powikłaniami choroby. Zachorowało 13 tys. osób.

Na świecie z powodu koronawirusa zmarło już ponad 200 tys. osób. Zakaziły się niemal 3 miliony.