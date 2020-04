11 617 przypadków zakażenia koronawirusem, 535 ofiar śmiertelnych i 2265 wyzdrowień – to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Na świecie najbardziej dotkniętym kryzysem zdrowotnym krajem są Stany Zjednoczone. W USA odnotowano już 965783 przypadków, a zmarło 54881 osób. Lepsze dane spłynęły z Włoch, gdzie poinformowano o najmniejszym dobowym przyroście zgonów spowodowanych COVID-19 od połowy marca.

W Polsce koronawirusa wykryto u 11 617 osób. Zmarło 535 z nich, a wyzdrowiało 2265.

Na świecie najwięcej zachorowań odnotowano w USA, gdzie patogen wykryto u niemal miliona osób.

Narodowa Komisja Chin poinformowała o wykryciu patogenu u zaledwie trzech osób. Minionej doby nikt nie zmarł z powodu COVID-19.

Globalna liczba zachorowań wynosi już ponad 2,9 mln.

Polepsza się sytuacja we Włoszech. Wczoraj na Półwyspie Apenińskim odnotowany najmniejszy przyrost zgonów od połowy marca.

Boris Johnson wrócił na Downing Street po wygraniu walki z koronawirusem.

W Sztokholmie po raz pierwszy władze sanitarne zamknęły pięć restauracji, w których wbrew zaleceniom było zbyt tłoczno.

Do Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy mają dziś wrócić część pensjonariuszy, ewakuowanych po świętach z powodu serii zakażeń.

W weekend premier ogłosił rządowy plan odmrażania sportu. We Włoszech toczą się rozmowy dotyczące powrotu Serie A, a w Hiszpanii La Ligi





06:19 WŁOCHY



Rząd Włoch ogłosił, że wkrótce przeanalizuje możliwość przywrócenia mszy z udziałem wiernych. Tak zareagował na protest Episkopatu, który uznał za naruszenie prawa do wolności kultu brak decyzji w tej sprawie w dekrecie o stopniowym otwarciu kraju.



W niedzielę wieczorem premier Giuseppe Conte przedstawił zasady tak zwanej drugiej fazy epidemii, w tym złagodzenia niektórych restrykcji począwszy od 4 maja. Wśród zaprezentowanych kroków nie było decyzji w sprawie przywrócenia mszy z udziałem wiernych, co natychmiast skrytykowała Konferencja Episkopatu Włoch. W wydanym oświadczeniu napisano, że biskupi nie mogą zaakceptować "naruszania wolności kultu".





06:10 USA

W Stanach Zjednoczonych nie ustępują protesty przeciwko wprowadzeniu obostrzeń i zamykaniu działalności firm w związku z pandemią koronawirusa.









06:05 NIEMCY

Mamy najnowsze dane z Niemiec.





Bilans pandemii w Niemczech / RMF FM





05:54 POLSKA

Piontkowski zapytany przez "DGP" o obowiązek zachowywania dystansu, noszenia maseczek itp. przez uczniów i nauczycieli po powrocie do szkół Piontkowski odesłał do ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego, bo to oni w tych sprawach będą wydawali wytyczne, których będziemy musieli przestrzegać. Dodał, że na egzaminach kończących trwający obecnie rok szkolny "uczniowie, idąc do szkoły na egzamin czy też wchodząc do szkoły i sali, w której będzie się odbywał egzamin, raczej powinni nosić maseczki zgodnie z zaleceniami. Być może jednak w samej sali, kiedy już usiądą w ławkach, kiedy będą między nimi dwa metry odległości, to wtedy chyba maseczki na twarzy nie będą już musieli mieć".







05:43 POLSKA

W wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" minister edukacji był pytany o możliwość powrotu uczniów do nauczania stacjonarnego w tym roku szkolnym. Dariusz Piontkowski wyjaśnił, że "decyzję podejmiemy pod koniec maja, kiedy będziemy wiedzieli więcej na temat sytuacji epidemicznej". Powiedział również w "DGP", że za kilka dni rząd poinformuje o "ewentualnym zapewnieniu opieki dzieciom najmłodszym, tym, których samych zostawić w domu nie można, tak aby rodzice mogli wrócić do pracy".







05:40 SPORT

Koszulka słynnego piłkarza Diego Maradony została wylicytowana na aukcji za 55 tys. euro. Pieniądze mają zostać przeznaczone na walkę z pandemią koronawirusa. Trykot został przekazany przez byłego zawodnika Ciro Ferrary, który grał z legendarnym Argentyńczykiem w Napoli.







05:20 ŁÓDZKIE



W poniedziałek przed południem do Domu Pomocy Społecznej (DPS) w Drzewicy ma powrócić część pensjonariuszy, ewakuowanych po świętach z powodu serii zakażeń koronawirusem - przekazał oficer prasowy 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej (9ŁBOT) major Arkadiusz Rubajczyk.



Na poniedziałek zaplanowano powrót części zdrowych już mieszkańców DPS. Nie wiadomo jeszcze, kiedy przyjadą pozostali pensjonariusze drzewickiego domu.





05:15 USA

W stanie Nowy Jork zmarło w ciągu ostatniej doby 367 osób zakażonych koronawirusem. To najniższa liczba ofiar śmiertelnych od początku tego miesiąca. Jeśli przez najbliższe dwa tygodnie spadać będzie ilość przypadków hospitalizowanych, od 15 maja otarte zostaną niektóre firmy.

05:10 USA



1330 chorych na Covid-19 zmarło w USA w ciągu doby - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii w Stanach Zjednoczonych wzrósł do 54831.