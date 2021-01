Bill Gates w wywiadzie dla agencji Reutera powiedział, że był zszokowany "szalonymi" i "nikczemnymi" teoriami spiskowymi, wymierzonymi w niego w czasie pandemii koronawirusa.

Bill Gates / LUDOVIC MARIN / POOL / PAP/EPA

Zwolennicy teorii spiskowych obrali za cel Billa Gatesa i głównego doradcę medycznego prezydenta USA, dr Anthony'ego Fauci. "Teoria" krążąca w internecie zakłada, że obaj stworzyli wirusa SARS-CoV-2, by kontrolować światową populację, a szczepionki przeciw chorobie zawierają dający się wyśledzić mikroczip.

Nikt nie przewidział, że ja i dr Fauci odegramy tak znaczącą rolę w tych naprawdę nikczemnych teoriach - powiedział Reuterowi współzałożyciel Microsoftu. Jestem tym bardzo zaskoczony. Mam nadzieję, że to minie - dodał.



Żona Gatesa, z którą prowadzi on fundację charytatywną Bill & Melinda Gates Foundation, Melinda Gates, również odniosła się do teorii spiskowych dotyczących jej męża w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji CBS.



Ta dezinformacja powoduje więcej śmierci. Powoduje, że ludzie nie robią tego, co powinni (nie szczepią się - PAP) - oceniła.



Jeśli zwrócisz uwagę na jedną teorię spiskową w internecie, to wiemy, że media społecznościowych będą oferować ci ich o wiele, wiele więcej - zauważyła. Nadszedł czas, by wprowadzić więcej regulacji rządowych dotyczących platform społecznościowych - podkreśliła.



Gates odniósł się również do tego typu dezinformacji w październiku 2020 roku, mówiąc "Wall Street Journal", że to dreszczyk emocji przyciąga ludzi do teorii spiskowych, a rzetelne fakty są trudniejsze do rozpowszechnienia.



Z pewnością istnieje ludzka słabość do bardzo ekscytujących informacji, na przykład, takich, że ktoś stworzył tego wirusa albo że jest jakiś spisek - te rzeczy mogą się bardzo szybko rozprzestrzenić - powiedział.



Według niego platformy cyfrowe umożliwiają rozpowszechnianie dezinformacji "o wiele szybciej niż prawdy" i muszą znaleźć sposób na zachowanie wolności słowa, jednocześnie "spowalniając" lub opatrując adnotacjami treści, które mogą zaszkodzić zdrowiu publicznemu.



Małżeństwo Gatesów przekazało za pośrednictwem swojej fundacji około 36 mld dolarów na rzecz organizacji zajmujących się edukacją, opieką zdrowotną i walką z ubóstwem, w tym co najmniej 1,75 mld na walkę z Covid-19.