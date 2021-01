Szef firmy Microsoft Bill Gates ostrzegł, że świat musi być przygotowany na kolejne pandemie. Stwierdził, że mogą one być znacznie groźniejsze od obecnej.

Bill Gates / Olivier Chassignole / PAP/EPA

Pandemie należą do nowej normalności - na tej samej zasadzie jak trzęsienia ziemi, tornada czy zmiany klimatyczne - ocenił Bill Gates w wywiadzie dla niemieckiego dziennika "Sueddeutsche Zeitung". Musimy odrobić naszą lekcję, na następną pandemię nie jesteśmy przygotowani - dodał, zaznaczając, że może być ona dziesięciokrotnie gorsza od obecnej.

Wyraził jednocześnie swój podziw dla postępu naukowego w dziedzinie opracowywania szczepionek. To cud: gdyby pandemia wybuchła pięć lat temu, świat nie uzyskałby szczepionki w tak krótkim czasie - podkreślił. W związku z tym wezwał do przeciwstawienia się "szczepionkowemu nacjonalizmowi".



Wskazał jednocześnie na konieczność zadbania przez szefów państw i rządów o sprawiedliwe rozdzielanie szczepionek, bowiem żadnego kraju nie wolno pozostawić samotnym w walce z koronawirusem.



Umieszczone w środę na platformie internetowej Xing przez Billa Gatesa i jego żonę Melindę przesłanie głosi nadzieję na zakończenie pandemii koronawirusa. Ze względu na to, że w tej chwili jeszcze tak wielu ludzi cierpi na Covid-19, bardzo trudno wyobrazić sobie koniec pandemii, lecz on nadejdzie - zapewnili państwo Gates.