Bahrajn jako drugi na świecie, po Wielkiej Brytanii, dopuścił do użycia szczepionkę Pfizer/BioNTech na koronawirusa - poinformowały władze tego kraju.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Potwierdzenie zaaprobowania szczepionki przez Krajowy Urząd Regulacji Zdrowia królestwa Bahrajnu nastąpiło po dokładnej analizie i przeglądzie dokonanym przez władze wszystkich dostępnych danych - poinformowano za pośrednictwem państwowej agencji Prasowej Bahrajnu (BNA).

Nie podano, jak będą dostarczone szczepionki, ani kiedy rozpoczną się szczepienia.



Szczepionka musi być przechowywana i wysyłana w bardzo niskich temperaturach, około minus 70 stopni Celsjusza, co jest bezpośrednim wyzwaniem dla Bahrajnu, w którym latem regularnie występują temperatury około 40 stopni Celsjusza i wysoka wilgotność.



Bahrajn dysponuje państwowym przewoźnikiem Gulf Air, którego mógłby użyć do transportu szczepionek. W niedalekich Zjednoczonych Emiratach Arabskich przewoźnik na dalekich trasach w Dubaju poinformował już, że przygotowuje swoje urządzenia do dystrybucji szczepionek w bardzo niskich temperaturach.



Zatwierdzenie szczepionki Pfizer/BioNTech to kolejna krajowa odpowiedź królestwa na koronawirusa Covid-19, w której priorytetem jest ochrona zdrowia wszystkich obywateli i mieszkańców podczas pandemii - powiedziała dr Mariam al-Jalahma, dyrektor generalna Krajowego Urzędu Regulacji Zdrowia Bahrajnu.



W Bahrajnie leżącym na małej wysepce w pobliżu Arabii Saudyjskiej nad Zatoką Perską, liczącym 1,6 mln mieszkańców, potwierdzono ponad 87 tys. przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 341 osób. Do tej pory wykonano tu ponad 2 mln testów.