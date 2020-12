Wielka Brytania jako pierwszy kraj na świecie dopuściła do użycia opracowaną przez firmy Pfizer i BioNTech szczepionkę przeciw koronawirusowi. Jak poinformował minister zdrowia Matt Hancock, szczepienia mogą się zacząć od przyszłego tygodnia.

W listopadzie amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer i niemiecka firma BioNTech poinformowały, że ich szczepionka daje 90 proc. skuteczności / PFIZER HANDOUT / PAP/EPA

W listopadzie amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer i niemiecka firma BioNTech poinformowały, że ich szczepionka daje 90 proc. skuteczności. Wielka Brytania już wcześniej podpisała kontrakt za zakup 40 mln dawek. To wystarczy, by uodpornić na koronawirusa 20 mln mieszkańców.

W pierwszej kolejności - jak informuje korespondent RMF FM Bogdan Frymorgen - zaszczepieni zostaną rezydenci i personel domów opieki. Następnie szczepionkę dostaną osoby powyżej 80. roku życia oraz pracownicy szpitali i opieki społecznej. Później przyjdzie kolej na pozostałe grupy wiekowe.

Urząd decydujący o dopuszczeniu szczepionki na rynek podkreślił w komunikacie, że preparat jest bezpieczny i można zacząć go powszechnie stosować.

Zazwyczaj wydanie takiego zezwolenia jest długim żmudnym okresem. Urząd zatwierdzający do obiegu środki farmakologiczne ma do 200 dni na decyzję o pozwoleniu. Tym razem, z uwagi na powagę sytuacji, zrobiono to w trzy tygodnie.

Służby medyczne czekają teraz problemy natury logistycznej. Szczepionka Pfizera musi być przechowywana w temperaturze minus 80 stopni Celsjusza. W zwyklej chłodziarce może przetrwać do pięciu dni.