Z pierwszych badań klinicznych wynika, że szczepionka przeciwko COVID-19 chińskiej firmy Sinovac jest bezpieczna u osób starszych, najbardziej narażonych na koronawirusy. Z kolei amerykańska firma Moderna zapewnia, że jej preparat u seniorów okazał się bardzo skuteczny.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Szczepionki przeciwko COVID-19 testowane są na ochotnikach w różnych grupach wiekowych, a także wśród mniejszości etnicznych. Reuters poinformował, że preparat chińskiej firmy biotechnologicznej Sinovac w badaniach klinicznych pierwszej i drugiej fazy okazał się bezpieczny u osób po 60. roku życia. Testami, które rozpoczęto w maju 2020 r., objęto 421 osób.

Przedstawiciel firmy Liu Peicheng zapewnił, że szczepionka o nazwie CoronaVac nie powoduje u seniorów poważniejszych działań ubocznych. To bardzo ważne, ponieważ obawiano się, czy szczepionka przeciwko COVID-19 będzie w ogóle przydatna u osób starszych, najbardziej narażonych na chorobę COVID-19 i jej powikłania, które mogą doprowadzić do zgonu.



Sprawdzano również, jaka jest odpowiedź immunologiczna badanych osób. Liu Peicheng twierdzi, że po podaniu dwóch dawek szczepionki u ponad 90 proc. ochotników zaobserwowano znaczny wzrost poziomu przeciwciał skierowanych przeciwko koronawirusom SARS-CoV-2. Nieco jednak mniejszy niż u ludzi młodych był on u osób w starszym wieku.





Obiecujące wyniki Moderny



Nie wszystkie testowane szczepionki przeciwko COVID-19 działają jednakowo. Badania kliniczne trzeciej fazy preparatu amerykańskiej firmy Moderna sugerują, że jest on w podobnym stopniu skuteczny u ludzi młodych, jak i starszych. Porównywano trzy grupy ochotników: w wieku 18-56 lat, 57-70 lat oraz starszych, powyżej 70. roku życia. We wszystkich z nich odpowiedź immunologiczna była podobna.



Pierwsze szczepionki przeciwko Covid-19, nad którymi prowadzone są badania w USA, Europie i Chinach, mogą być gotowa jeszcze pod koniec 2020 r. W sumie w badaniach klinicznych jest obecnie ponad 20 szczepionek. Niektóre z nich weszły w trzecią, decydującą fazę badań klinicznych, po których można wystąpić o rejestrację preparatu w poszczególnych krajach.