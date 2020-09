Prowadzimy działania, żeby szczepionka na koronawirusa była dostępna dla tych Polaków, którzy będą chcieli się zaszczepić – zapewnia główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Dodał, że prawdopodobnie jeszcze w tym roku będzie ona dostępna na rynku.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Boimy się, żeby nie było kumulacji zagrożeń, żeby wirus grypy nie spotkał się z wirusem SARS-CoV-2, żeby nie było problemów diagnostycznych - mówił Pinkas.

Pinkas zaznaczył, że w tym roku powinniśmy pamiętać też o szczepieniach przeciwko grypie. To rok szczególny, w którym powinniśmy pamiętać, żebyśmy byli zaszczepieni na grypę i być może w przyszłości powinniśmy zaszczepić się na Covid, jeżeli będziemy mieli dostępną szczepionkę, a wygląda na to, że jeszcze w tym roku prawdopodobnie będzie dostępna na rynku. Tutaj także, wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, prowadzimy działania, żeby szczepionka była dostępna dla tych Polaków, którzy będą chcieli się zaszczepić - powiedział szef GIS.



Dodał, że szczepionka będzie dostępna "dla tych najbardziej rozważnych, najbardziej odpowiedzialnych, tych, którzy nie są egoistami, ponieważ szczepimy się nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych".

Kto może liczyć na zrefundowanie szczepionki?

Na rynku w tym sezonie będą trzy szczepionki przeciw grypie. Do końca października trafi na rynek 1,8 mln sztuk. W grudniu najprawdopodobniej kolejna partia - 200 tys. - poinformował na konferencji wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Od 1 września na liście leków refundowanych pojawiły się szczepienia refundowane.

W przypadku szczepionki VaxigripTetra, która jest trzeci rok w refundacji nadal pozostało to wskazanie dla pacjentów powyżej 65. roku życia, ale dołożyliśmy dodatkowo świadczenie, jako szczepionka bezpłatna dla pacjentów w wieku 75 plus. Odpłatność jest taka sama, jak była do tej pory, czyli 22,88 zł dla pacjenta, który ma wskazania i dla pozostałych 45,76 zł - wyjaśnił.

Mówił także o szczepionce Influvac Tetra, która jest w połowie refundowana w tej samej "grupie limitowej" jak VaxigripTetra. Pacjent płaci (za nią - PAP) prawie 25 zł, ale z odrębnymi wskazaniami refundacyjnymi, tj. dla pacjentów w wieku od 18 do 65 lat i dla pacjentów z ryzykiem większych powikłań grypowych, z rekomendacjami GIS - powiedział.

Zaznaczył, że obecnie następuje "istotna zbieżność wskazań refundacyjnych z zaleceniami głównego inspektora sanitarnego" dotycząca szczepień przeciw grypie, tzn. dla osób po transplantacji narządów, chorych na astmę oraz dla kobiet w ciąży.

Dodatkowo refundowana będzie także w połowie szczepionka donosowa dla dzieci od 2-5 lat. Jej cena w tej grupie pacjentów ma wynosić 47,87 zł, a bez refundacji ok. 96 zł.

Trzy szczepionki będą na rynku i będą one refundowane - podsumował wiceminister.

Ponadto zaznaczył, że Narodowy Fundusz Zdrowia będzie refundował po raz pierwszy szczepienia personelowi medycznemu.

Dla personelu medycznego Ministerstwo Zdrowia zakupiło szczepionki w liczbie 114 tys. - wyjaśnił.

Do końca października blisko 1,8 mln szczepionek przeciwko grypie

Podsumowując dostępność szczepień, Miłkowski powiedział, że łącznie na rynku pojawi się do końca października 1,8 mln szczepionek.

Vaxigripu w pojedynczych opakowaniach będzie 700 tys., a w opakowaniach po 10 dawek - 600 tys., Influvacu ok. 500 tys., a Fluenze Tetra ok. 100 tys., czyli łącznie 1,8 mln szczepionek - wymienił wiceminister.

Dodał, że trwają również rozmowy o zakupie dodatkowych 200 tys. dawek w grudniu. Przypomniał też, że od poniedziałku obowiązuje zakaz wywozu szczepionek z Polski.

Bez zgodny Głównego Inspektora Farmaceutycznego nie można tej szczepionki wywieźć, ponieważ wiemy, że w Europie jest to produkt chodliwy - zaznaczył.

Miłkowski poinformował również, że w ubiegłym tygodniu 1/9 szczepionek pojawiła się już na rynku, a w tym tygodniu kolejna 1/9. Na przełomie września i października będą kolejne dostawy, a do końca października firmy zrealizują wszystkie dostawy, czyli dostarczą łącznie 1,8 mln sztuk.