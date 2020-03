W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Korei Południowej 174 nowe przypadki koronawirusa - podały władze sanitarne tego kraju.

W sumie w Korei Południowej potwierdzono w sobotę 6767 przypadków koronawirusa / PAP/EPA/KIM CHUL-SOO /

W sumie w Korei Południowej potwierdzono 6767 przypadków koronawirusa. Według najnowszego bilansu zmarły 44 osoby.

Korea Południowa ma najwyższą liczbę potwierdzonych przypadków koronawirusa poza Chinami, co skłoniło prawie 100 krajów do nałożenia ograniczeń na podróżnych z Korei Płd.



Seul oświadczył, że zawiesi wizy i zwolnienia z obowiązku wizowego dla Japonii w odpowiedzi na ograniczenia Tokio, dotyczące podróży do Koreańczyków.