Ponad 100 tysięcy zakażeń koronawirusem potwierdzonych zostało w Polsce w ciągu ostatniego tygodnia. Tylko wczoraj resort zdrowia poinformował o 20 156 nowych infekcjach SARS-CoV-2 – i był to pierwszy od początku pandemii przypadek, kiedy przekroczyliśmy niebezpieczną na służby zdrowia granicę 20 tysięcy zakażeń dziennie. Na dzisiaj premier Mateusz Morawiecki zapowiedział konferencję prasową, na której ma poinformować o nowych obostrzeniach: tradycyjnie będziemy transmitować ją dla Was na naszych stronach! Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w naszym aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

Po lewej: szpital tymczasowy dla chorych na Covid-19 na stadionie PGE Narodowym (fot. PAP/RADEK PIETRUSZKA). Po prawej: pracownica personelu medycznego w szpitalu w Rzymie (fot. PAP/EPA/MASSIMO PERCOSSI) /PAP /EPA

