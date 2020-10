W Stanach Zjednoczonych zarejestrowano rekordową liczbę przypadków koronawirusa - w ciągu doby sięgającą 91 290. Z powodu komplikacji związanych z Covid-19 zmarło 1021 osób.

Nowy Jork / PAP/EPA/Justin Lane /

Zgodnie z pochodzącymi z czwartku wieczorem, czasu lokalnego, szacunkami uczelni od wybuchu pandemii odnotowano łącznie 228 636 ofiar śmiertelnych, a liczba zakażeń wzrosła do 8 mln 943 590.

Natomiast dziennik "New York Times", powołując się na swoją bazę danych poinformował, że przypadków Covid-19 jest już w USA w sumie ponad 9 mln 017 400.



Nowojorski dziennik zwraca uwagę, że liczba nowych przypadków wzrasta w 42 stanach. Najwięcej było Północnej Dakocie, gdzie ponad 5 procent populacji uzyskało w testach na obecność wirusa wynik pozytywny. Na Wschodnim Wybrzeżu, po miesiącach stabilnej sytuacji, wskaźnik infekcji podskoczył m.in. w New Jersey i Rhode Island.



Tymczasem przedstawiciele władz stanowych, które muszą przygotować się do rozprowadzenia pierwszych dawek szczepionki przeciwko Covid-19 do 15 listopada, niepokoją się z powodu braku federalnego wsparcia finansowego.



Jak podkreśla dziennik "Washington Post" władze stanowe mają obowiązek dotrzymać tego terminu, mimo że prawdopodobnie szczepionka nie zostanie zatwierdzona do końca tego roku. Urzędnicy stanowi narzekają na niedostatek funduszy aby sfinansować to ogromne i skomplikowane przedsięwzięcie.



Nie wiadomo jeszcze oficjalnie, która szczepionka zostanie dopuszczona do użytku przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA). Nie jest też jasne, ile dawek otrzyma każdy stan.



Pomimo niepewności co do terminu zatwierdzenia szczepionki i liczby początkowych dawek, Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) zwróciły się do władz stanowych o przygotowanie do stosowania jej w kluczowych rejonach kraju. Panel doradczy CDC ma wydać zalecenia dotyczące populacji, które powinny być w pierwszej kolejności zaszczepione.



CDC prosi stany o dostarczenie do wtorku istotnych informacji, w tym listy pięciu ośrodków w ich rejonie, które są najlepiej przygotowane do przyjęcia i aplikowania szczepionki. Musi ona być przechowywana w temperaturze minus 70 stopni Celsjusza.



Waszyngtońska gazeta akcentuje, że CDC określają nazwę szczepionki jako "A". Przedstawiciele przemysłu i służby zdrowia utrzymują, że będzie ona dostarczona przez koncern farmaceutyczny Pfizer.