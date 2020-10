Bardzo prawdopodobne jest pojawienie się szczepionki na Covid-19 już w styczniu 2021 roku dla tych, którzy najbardziej jej potrzebują: seniorów i pracowników służb medycznych - poinformował w piątek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że szczepienia będą na zasadzie dobrowolności.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Wczoraj odbyłem posiedzenie w formie wideokonferencji Rady Europejskiej z premierami, prezydentami wszystkich państw Unii Europejskiej. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaprezentowała plan szczepień i bardzo prawdopodobne jest pojawienie się szczepionki na Covid-19 już w styczniu dla tych, którzy najbardziej jej potrzebują - dla ludzi starszych i dla służb medycznych - przekazał premier podczas konferencji prasowej.

Jak podkreślił, szczepienia będą na zasadzie dobrowolności. Ale będziemy wszystkich nakłaniać, aby z niej skorzystali - dodał.

W kolejnych paru miesiącach ma być ten plan szczepień dostępny szerzej - zapowiedział Morawiecki.

Jak ustaliła nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginon, Polska do połowy listopada ma przedstawić plan masowych szczepień na Covid-19. Na razie nie ma konkretnego terminu dostaw potencjalnych szczepionek, chociaż szefowa KE sugerowała niedawno, że dostawy szczepionki mogą się zacząć na wiosnę. Eksperci twierdzą jednak, że to co najwyżej termin roboczy.