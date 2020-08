Ponad połowa osób, które chorowały na Covid-19 zmaga się z problemami psychicznymi - to wynik badań przeprowadzonych przez naukowców ze szpitala w Mediolanie. Podkreśla się, że po raz pierwszy na świecie opisano takie skutki zakażenia koronawirusem.

Badacze ze szpitala uniwersyteckiego San Raffaele w stolicy Lombardii ustalili, że 56 procent tych, którzy zachorowali na Covid-19, zmaga się po wyzdrowieniu z depresją, stresem pourazowym, lękiem czy bezsennością. Wystąpiły u nich także zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne.





Wyniki badań, prowadzonych na 402 pacjentach mediolańskiego szpitala pod kierunkiem psychiatry Francesco Benedettiego zostały opublikowane na łamach specjalistycznego międzynarodowego pisma "Brain, Behaviour and Immunity", które jest magazynem Towarzystwa Badawczego Psychoneuroimmunologii.



Po kilku miesiącach kontroli stanu pacjentów i analiz stwierdzono, że infekcja wywołana przez koronawirusa ma także reperkusje dla zdrowia psychicznego. Według lekarzy stany zapalne mogą stanowić czynniki ryzyka, między innymi dla rozwoju depresji. To ona wystąpiła u największej liczby osób, które zakaziły się koronawirusem. Epizody depresji stwierdzono u 42 procent wyleczonych.



Odnotowano ponadto, że siła zaburzeń jest proporcjonalna do tego, jak ciężko pacjenci przeszli chorobę.