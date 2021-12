Ministerstwo zdrowia Izraela rozważa wprowadzenie w walce z pandemią koronawirusa "modelu szwedzkiego". Polega on na ograniczeniu restrykcji i pozwoleniu na to, by infekcję koronawirusem przeszło jak najwięcej ludzi, co ma pomóc w uzyskaniu odporności zbiorowej - informuje portal Times of Israel.

