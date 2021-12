Jesteś w ciąży? Rozważasz zaszczepienie się przeciwko koronawirusowi? Naukowcy z Weill Cornell Medicine i NewYork-Presbyterian sugerują, że najlepiej nie zwlekać i zaszczepić się jak najszybciej. Także w sytuacji, gdy właśnie planuje się ciążę. Wyniki ich badań, opublikowane na łamach czasopisma "Obstetrics & Gynecology" zakładają, że szczepienie w dowolnym momencie ciąży zapewni do końca jej trwania poziom przeciwciał, który zabezpieczy zarówno matkę, jak i dziecko.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Badania miały odpowiedzieć na pytanie, kiedy w okresie ciąży najkorzystniej poddać się szczepieniu, by poziom przeciwciał przeciwko białku kolca koronawirusa SARS-CoV-2 był do porodu jak najwyższy. W tym celu badano poziom tych przeciwciał we krwi około 1400 matek i krwi pępowinowej ich dzieci bezpośrednio po porodzie. Zestawienie wyników tych pomiarów z danymi na temat czasu zaszczepienia pokazało, że poziom przeciwciał nie zmieniał się istotnie w zależności od tego, ile czasu minęło od podania szczepionki.



Owszem, poziom przeciwciał był najwyższy u matek i dzieci, gdy do szczepienia dochodziło w trzecim trymestrze ciąży. Różnica nie była jednak na tyle istotna, by uzasadniać zwlekanie z przyjęciem szczepionki właśnie do trzech ostatnich miesięcy ciąży. Co najistotniejsze, poziom przeciwciał utrzymywał się na na tyle wysokim poziomie, że powinien zapewnić ochronę nawet gdy do szczepienia doszło na samym początku ciąży, a nawet kilka tygodni wcześniej. Przyjęcie dawki przypominającej pod koniec ciąży podnosiło ten poziom znacznie wyżej. U kobiet, które wcześniej przeszły infekcję koronawirusem poziom przeciwciał był przeciętnie wyższy i w jeszcze mniejszym stopniu zależał od czasu zaszczepienia.



Kobiety często pytają, jaki czas szczepienia jest najkorzystniejszy dla zdrowia dziecka, nasze dane wskazują, że odpowiedź brzmi: "teraz" - mówi współautorka pracy, ginekolog i położnik, prof. Malavika Prabhu z NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center.



Nasz przekaz jest następujący, możesz się zaszczepić w dowolnym momencie ciąży i prawdopodobnie przyniesie to pożytek i tobie, i dziecku do samego porodu, ale wcześniejsze zaszczepienie zapewni ochronę także przez czas ciąży - dodaje pierwsza autorka pracy, prof. Yawei Jenny Yang, patolog z NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center.



Wynik tego badania jest spójny z tym, co widzimy w przypadku innych szczepień, w tym przeciwko grypie, a także przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi. Przyjęcie szczepionki w czasie ciąży zapewnia ochronę i matce, i dziecku - dodaje dr Laura Riley, szefowa Wydziału Położnictwa i Ginekologii Weill Cornell Medicine.



Amerykańskie Centra Kontroli i Przeciwdziałąnia Chorobom (CDC) zalecają szczepienie się kobiet w ciąży. Wcześniejsze badania wskazywały, że Covid-19 miewa u kobiet w ciąży cięższy przebieg, zwiększa też ryzyko przedwczesnego porodu i powikłąń, w tym śmierci u dzieci. Szczepionki chronią kobietę przed ciężkim przebiegiem Covid-19, a przeciwciała przechodzą do krwiobiegu dziecka. Nie ma przy tym dowodów na zwiększoną liczbę niepożądanych efektów u matek i dzieci.



Autorki pracy zapowiadają kontynuację badań znaczenia szczepień, w tym dawki przypominającej, dla zdrowia matek i dzieci, także w obliczu wariantu Omikron koronawirusa.