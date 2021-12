Trudniejszy dostęp do testów na koronawirusa i większe zadłużenie szpitali. Przed takimi możliwymi konsekwencjami obniżenia wycen badań w kierunku Covid-19 ostrzegają w RMF FM dyrektorzy szpitali powiatowych. Od nowego roku NFZ za test PCR zapłaci 113 złotych. Do tej pory było to 280 złotych.

REKLAMA