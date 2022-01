Do ponad miliona wzrosła we Włoszech liczba osób obecnie zakażonych koronawirusem - poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Minionej doby wykryto 141 tysięcy przypadków. Zmarło 111 osób. Także liczba wykonanych jednego dnia testów przekroczyła znów milion.

Zdjęcie ilustracyjne / GIUSEPPE LAMI / POOL / PAP/EPA

Minione dni przyniosły lawinowy wzrost zakażeń. W sobotę ustabilizował się; dzień wcześniej zarejestrowano 144 tys. infekcji. 13 procent testów dało wynik pozytywny.



Od początku pandemii, czyli od lutego 2020 roku we Włoszech zmarło 137 513 osób.

Ponad 12 tys. osób w szpitalach

Przybywa chorych na Covid-19 w szpitalach. Łącznie hospitalizowanych jest ponad 12,5 tysiąca osób, w tym prawie 1300 na intensywnej terapii.



Dotąd w kraju stwierdzono około 6,2 mln zakażeń. Status ozdrowieńca ma ponad 5 milionów osób.



Organizacja obrony praw konsumentów Codacons zabiega o obniżenie cen maseczek FFP2, które są wymagane we wszystkich środkach lokomocji. Muszą je też nosić osoby w pełni zaszczepione, które miały kontakt z zakażonym.



Stowarzyszenie odnotowało, że ceny maseczek wzrosły ostatnio nawet o 225 procent do około 3 euro za sztukę. W ocenie organizacji także cena obniżona urzędowo do 1 euro, co ma nastąpić zgodnie z zapowiedziami, też będzie zbyt dużym obciążeniem dla wielu rodzin.