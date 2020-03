Strony pełne nekrologów w gazecie to „prawdziwy cios” - przyznał redaktor naczelny dziennika „L’Eco di Bergamo” Alberto Ceresoli. W weekendowym numerze takich stron było 11. W rejonie Bergamo w Lombardii panuje największy we Włoszech kryzys z powodu epidemii.

Ulica w Rzymie / GIUSEPPE LAMI / PAP/EPA

Choruje tam obecnie około 3500 osób, a zmarło ponad 260.



We Włoszech podkreśla się, że na łamach lokalnego dziennika, wydawanego od 1880 roku, najlepiej widać dramat, jaki tam się rozgrywa. Z każdym dniem rośnie liczba stron zadrukowanych nekrologami i wspomnieniami o zmarłych.



To sytuacja, która nas zadręcza bardziej jako ludzi niż dziennikarzy. Jesteśmy przyzwyczajeni do oglądania i relacjonowania najsmutniejszych wydarzeń, a tego nigdy byśmy się nie spodziewali - powiedział agencji Ansa redaktor naczelny "L'Eco di Bergamo.



Alberto Ceresoli dodał: Nigdy nie wyobrażałem sobie, że będę oglądał te wszystkie strony z nekrologami. Walczymy z tym podstępnym wrogiem, który jest niewidoczny i zabiera naszych wspaniałych seniorów, a to przecież oni przyczynili się do tego, że ta prowincja jest tak wspaniała.



Wśród zmarłych widzimy także ludzi, których spotykaliśmy na ulicy, przyjaciół i nie jesteśmy w stanie się z tym oswoić - podkreślił szef gazety.



Następnie stwierdził: Otrzymuję listy od czytelników , którzy proszą, by przenieść nekrologi na koniec dziennika, bo tłumaczą: mój ojciec i moja matka czytają i myślą, że następnego dnia przyjdzie ich kolej - wyjaśnił Alberto Ceresoli.



Rozumiem, że czytelnika to boli, ale jeszcze większym ciosem byłoby przesunąć je na sam koniec numeru gazety, to byłby brak szacunku - dodał.



1 maja gazeta skończy 140 lat.