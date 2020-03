W niedzielę służbę na granicach pełniło tysiąc żołnierzy, a od poniedziałku zaangażowanych we współpracę z innymi służbami będzie 2,5 tysiąca żołnierzy - zapowiedział to w TVP minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. "Zależy nam na tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo, stąd zaangażowanie żołnierzy Wojska Polskiego. To jest właśnie istota służby, żeby zapewniać bezpieczeństwo na co dzień" – podkreślił szef MON.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak / Marcin Bielecki /PAP

REKLAMA