260 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby we Włoszech - podała Obrona Cywilna. Łączny bilans zmarłych z powodu zakażenia Covid-19 w tym kraju wzrósł do 26 644. Dobowa liczba zgonów znacząco spadła - jeszcze wczoraj było ich 415. Tak niskiego bilansu dobowego nie było we Włoszech od 15 marca.

