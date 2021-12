Wiedeń jako pierwszy kraj związkowy w Austrii ogłosił zakończenie lockdownu. Handel i kultura będą otwierać się ponownie od poniedziałku, restauracje i hotele - od 20 grudnia.

Zamknięte stoisko na jednym z jarmarków bożonarodzeniowych w Wiedniu / CHRISTIAN BRUNA / PAP/EPA

Kanclerz Austrii Karl Nehammer ogłosił we wtorek zakończenie ogólnokrajowego lockdownu. Będzie on obowiązywał jeszcze do niedzieli. Wcześniej poszczególne kraje związkowe mają zadecydować o dalszym postępowaniu w związku z pandemią.

I tak Wiedeń jako pierwszy kraj związkowy zapowiedział otwarcie od 13 grudnia zamkniętych do tej pory sektorów, takich jak handel, usługi związane z bliskim kontaktem (fryzjer, kosmetyczka itp.), kultura, wydarzenia sportowe. Wiedeńska gastronomia i hotele mają wznowić działalność od 20 grudnia, przy założeniu przestrzegania zasady 2G - wstęp tylko dla osób w pełni zaszczepionych lub ozdrowieńców.

Opracowane przez władze Wiednia zasady bezpieczeństwa odnosić się będą także do tradycyjnych jarmarków świątecznych, odbywających się w centrum miasta. Będą one mogły wznowić działalność handlową (zawieszoną na czas lockdownu), a także gastronomiczną.

Liberalna partia NEOS podkreśla, że "wiedeńscy restauratorzy nie mogą być teraz pozostawieni na lodzie" i apeluje, by przyspieszyć otwarcie gastronomii o tydzień.

"W ostatnich miesiącach lokale gastronomiczne w stolicy wzorowo wspierały walkę z pandemią! Jesteśmy przekonani, że otwarcie zgodne z zasadą 2G lub 2G-Plus już od 13 grudnia będzie zgodne z odpowiedzialną polityką zdrowotną. Każdy kolejny tydzień zwłoki w działalności to katastrofa gospodarcza dla gastronomii w Wiedniu!" - zaapelował Markus Ornig.