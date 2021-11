Szwajcaria w sobotę rozszerzyła wymagania dotyczące kwarantanny dla podróżnych przybywających z Wielkiej Brytanii, Czech, Holandii, Egiptu i Malawi - poinformowało ministerstwo zdrowia.

Zdjęcie ilustracyjne / MARTIAL TREZZINI / PAP/EPA

Teraz, po wykryciu nowych przypadków Omikrona, podróżni z Wielkiej Brytanii, Czech, Holandii, Egiptu i Malawi będą musieli przedstawić negatywny test na Covid-19 i poddać się kwarantannie przez dziesięć dni, poinformował Federalny Urząd Zdrowia Publicznego.



Ograniczenia te nie dotyczą obywateli Szwajcarii lub osób posiadających zezwolenie na pobyt w Szwajcarii lub szerszej strefie Schengen.



W piątek Szwajcaria zakazała bezpośrednich lotów z RPA i państw sąsiednich z powodu wykrycia nowego wariantu COVID-19, a także nałożyła ograniczenia na podróże z innych krajów, w tym z Hongkongu, Izraela i Belgii.



Dwa przypadki nowego wariantu koronawirusa Omikron wykryto również w Bawarii i we Włoszech, sąsiadujących ze Szwajcarią, ale Szwajcaria do tej pory nie nałożyła ograniczeń w podróżowaniu do krajów, z którymi graniczy.