W szpitalu pediatrycznym Bambino Gesu w Rzymie po raz pierwszy sfotografowano nowy wariant koronawirusa. Omikron został odkryty w RPA, zdiagnozowano go już m.in. w Izraelu, a także w kilku europejskich państwach.

Zmutowany wariant wirusa, nazwany przez naukowców Omikron, został sfotografowany przez zespół naukowców pod kierunkiem profesora Carlo Federico Perno we współpracy z profesor Claudią Alteri z uniwersytetu w Mediolanie.

Jedna fotografia przedstawia strukturę kolca białkowego wirusa w wariancie Omikron, a druga w Delcie, co porównuje się z kolcem pierwszej wersji SARS-CoV-2.

Jak wyjaśnili badacze, Omikron ma znacznie więcej mutacji niż Delta, która już była bardzo zmutowana. W przypadku nowego wariantu mutacje te są skoncentrowane w strefie, która wchodzi w interakcję z komórką ludzką.

Naukowcy wyjaśnili, że znaczne różnice w obrazie wirusa nie oznaczają automatycznie, że wariant jest bardziej niebezpieczny, ale to, że jeszcze bardziej dostosował się do organizmu człowieka.

"Dalsze badania wskażą nam, czy to przystosowanie jest neutralne, mniej czy bardziej niebezpieczne" - podkreślili badacze, cytowani przez agencję Ansa.

Co już wiemy o wariancie Omikron?

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oświadczyło, że nowy wariant koronawirusa, nazwany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) Omikron, stanowi "wysokie do bardzo wysokiego" ryzyko dla Europy.

"Jest to najbardziej zmutowana wersja wirusa, z jaką do tej pory mieliśmy do czynienia. Ten wariant zawiera pewne zmiany, które widzieliśmy wcześniej w innych wariantach, ale nigdy nie było tych wszystkich kombinacji razem w jednym wirusie. Ma również nowe mutacje" - napisał w oświadczeniu Lawrence Young, wirusolog i profesor onkologii molekularnej w Warwick Medical School w Wielkiej Brytanii.

Pogarsza się sytuacja epidemiczna w Europie. Część państw zaostrzyła już koronawirusowe obostrzenia. / David Tanecek /PAP/EPA





Mutacje najprawdopodobniej zwiększyły zdolność wirusa do rozprzestrzeniania się. Podejrzewa się, że mogły one powstać u jednego pacjenta, u którego zakażenia występowało wyjątkowo długo. U takich chorych wirus dłużej mutuje i jest większe prawdopodobieństwo powstania nowych zmian przydatnych w dalszym atakowaniu ludzi.

Brak danych uniemożliwia jasne określenie, czy Omikron jest bardziej odporny na szczepionki i czy może prowadzić do cięższego przebiegu Covid-19.

Dowiedz się więcej: Co wiemy o wariancie Omikron?

Gdzie już wykryto Omikron?

Nowy wariant koronawirusa po raz pierwszy wykryto w Botswanie - następnie zdołał on przedostać się do RPA i Hongkongu. Przypadki Omikrona wykryto już także w Izraelu oraz w Europie - w Belgii, Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii.