Na całym świecie trwa walka z koronawirusem. Ponad 100 tysięcy osób jest zarażonych, prawie 3,6 tysiąca zmarło. W Polsce w niedzielę potwierdzono dwa kolejne przypadki zakażenia. W sumie w Polsce ogłoszono 8 przypadków koronawirusa.

13:21

W Polsce potwierdzono dwa kolejne przypadki koronawirusa. Zarażenie stwierdzono u mężczyzny z województwa śląskiego i kobiety z województwa mazowieckiego - podało Ministerstwo Zdrowia.



Pacjenci są hospitalizowani w szpitalach w Raciborzu i Warszawie.

Oboje są w dobrym stanie. Służby sanitarno-epidemiologiczne docierają do wszystkich, którzy mogli mieć kontakt z zakażonymi.

12:27

Papież Franciszek, w czasie Anioła Pańskiego, który prowadził wyjątkowo z biblioteki watykańskiej, a nie z okna pałacu papieskiego powiedział: Jestem blisko w modlitwie z osobami, które cierpią z powodu obecnej epidemii koronawirusa i ze wszystkimi tymi, którzy się nimi opiekują.



Wspominałem o nich dużo w tych dniach wyciszenia - podkreślił papież nawiązując do zakończonych niedawno rekolekcji wielkopostnych.



Przyłączam się do moich braci biskupów w zachęcaniu wiernych, by przeżywali ten trudny moment z siłą wiary, pewnością nadziei i żarliwością miłości. Niech czas Wielkiego Postu pomoże nam nadać ewangeliczny sens temu momentowi próby i bólu - mówił Franciszek.

12:06

Niewielkie grupy ludzi zgromadziły się w niedzielę przed południem na placu Świętego Piotra, gdzie nie odbędzie się jednak spotkanie z papieżem Franciszkiem na modlitwie Anioł Pański. Papież nie pojawi się w oknie, lecz wygłosi rozważania z biblioteki.



To nadzwyczajny krok podjęty w związku z kryzysem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

11:42

Szef władz włoskiego regionu Piemont Alberto Cirio jest zarażony koronawirusem. Poinformowało o tym biuro prasowe w Turynie zapewniając, że czuje się on dobrze. W sobotę o pozytywnym teście zawiadomił szef władz stołecznego regionu Lacjum Nicola Zingaretti.



Gubernator Piemontu będzie kontynuował pracę w izolacji - podkreślono w wydanym w niedzielę komunikacie.



Region ten jest jednym z ognisk wirusa, szerzącego się we Włoszech od ponad dwóch tygodni.

11:02

Dwoje pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem jest w stanie stabilnym - poinformowały w niedzielę służby prasowe szczecińskiego szpitala wojewódzkiego.

To dwoje pacjentów w średnim wieku pochodzących ze Stargardu (Zachodniopomorskie). W piątek potwierdzono u nich zakażenie koronawirusem. Wiadomo, że osoby te przebywały wcześniej we Włoszech.





10:44

Zaplanowane w dniach 20-22 marca zawody Formuły 1 o Grand Prix Bahrajnu odbędą się bez publiczności z powodu szerzącego się na świecie koronawirusa - poinformowali w niedzielę organizatorzy, którzy już wcześniej zawiesili sprzedaż biletów na tę imprezę.

10:28

Muzeum Auschwitz przy wejściu na teren Miejsca Pamięci, zarówno do byłego niemieckiego obozu Auschwitz I, jak i do byłego Auschwitz II-Birkenau, udostępniło urządzenia do bezdotykowej dezynfekcji dłoni - poinformowały biuro prasowe placówki.

10:15

W Bułgarii odnotowano cztery przypadki zakażenia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 - poinformował w niedzielę Krajowy Ośrodek Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych. Od czwartku obowiązuje szereg ograniczeń mających zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób wirusowych.



Dwa przypadki zakażenia nowym koronawirusem potwierdzono w Płewenie w środkowej części kraju. Chodzi o 27-letniego mężczyznę, który przebywa na oddziale zakaźnym miejscowego szpitala oraz 61-latka, który również jest tam hospitalizowany.



W Gabrowie, w środkowej Bułgarii, zakażone są z kolei 2 kobiety. Choruje 75-letnia pacjentka przebywająca w szpitalu i kobieta z personelu medycznego tego szpitala, która zaraziła się od niej - poinformował Todor Kantardżijew, dyrektor bułgarskiego Ośrodka Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych.

10:12

Dziennie jesteśmy w stanie wykonać ponad 2 tys. testów na obecność koronawirusa; obecnie takich testów wykonywanych jest ok. 90-100 - poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz - podkreślił.

09:52

Premier Czech Andrej Babis stwierdził, że Włosi powinni mieć zakaz wjazdu do innych europejskich krajów ze względu na epidemię koronawirusa.



09:01

W Korei Południowej potwierdzono 179 nowych przypadków koronawirusa. Od początku epidemii w tym kraju zachorowało już 7 313 osób.



08:20

Setki osób wsiadły w nocy z soboty na niedzielę na stacji w Mediolanie do pociągu jadącego na południe Włoch- podała Ansa. Doszło niemal do szturmu na wagony. Byla to reakcja na informacje mediów o planach "zamknięcia" regionu Lombardia z powodu koronawirusa.



Media podały kilka godzin wcześniej, że rząd Giuseppe Conte postanowił ogłosić cały ten region na północy strefą zamkniętą, by ograniczyć szerzenie się koronawirusa.



Do "szturmu" na pociąg Intercity jadącego na południe doszło na mediolańskim dworcu Garibaldi, gdzie setki osób, także bez biletów, wsiadły w ogromnym pośpiechu do wagonów wypełniając je do ostatniego miejsca.



Obsługa pociągu bezskutecznie usiłowała przekonać niektórych ludzi, by opuścili skład tłumacząc to zagrożeniem dla bezpieczeństwa.

07:40

19 osób nadal jest pod gruzami hotelu w Quanzhou, który runął w sobotę wieczorem. Hotel był wykorzystywany jako miejsce kwarantanny osób, które miały kontakt z chorymi na koronawirus.



Hotel w Quanzhou, mieście w prowincji Fujian, zawalił się w ciągu kilku sekund około 19:30 w sobotę - podały chińskie media. 80-pokojowy hotel był wykorzystywany przez władze miasta do obserwacji i kwarantanny osób mających kontakt z pacjentami zakażonymi koronowirusem.



70 osób zostało uwięzionych pod gruzami. Według władz Quanzhou na miejscu katastrofy pracuje ponad 700 ratowników.

07:02

Jak poinformował Pentagon żołnierz piechoty morskiej , który niedawno wrócił ze służby za granicą ma pozytywny wynik testów na koronowirusa. Jest to trzeci przypadek zakażenia koronawirusem w amerykańskiej armii.



Pentagon poinformował, że żołnierz piechoty morskiej wrócił do swojej jednostki nieopodal Waszyngtonu i tam przeszedł testy na obecność koronawirusa, obecnie jest leczony w szpitalu w Fort Belvoir.



Wcześniejsze dwa przypadki dotyczyły żołnierzy służących w w Koreii Południowej i we Włoszech.

06:50

W niedzielę weszła w życie ustawa ws. szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem, którą w sobotę podpisał prezydent Andrzej Duda.



Ustawa przewiduje m.in. możliwość wprowadzenia zdalnej pracy w czasie kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego w związku z podejrzeniem koronawirusa, czy wypłatę zasiłków dla rodziców za czas zamknięcia m.in. szkół czy przedszkoli.

06:47

W Buenos Aires zmarł po powrocie z Europy 64-letni mężczyzna zakażony koronawirusem- poinformowało ministerstwo zdrowia Argentyny.



Ministerstwo zdrowia Argentyny poinformowało, że pacjent mieszkał w Buenos Aires oraz, że COVID-19 pojawił się u niego z kaszlem, gorączką i bólem gardła tuż po niedawnej podróży do Europy.



Pacjent cierpiał też na niewydolność nerek, miał w przeszłości cukrzycę, nadciśnienie i zapalenie oskrzeli. Był od środy na oddziale intensywnej opieki szpitala publicznego.



Władze podały, że trwają badania w celu ustalenia, z kim pacjent był w kontakcie.

06:31

Premier Włoch Giuseppe Conte zapowiedział zaostrzenie walki z koronawirusem. W regionie Lombardia i w 14 miastach na północy, gdzie się szerzy, będzie obowiązywać ograniczenie możliwości poruszania się. To jedno z postanowień przygotowywanego przez rząd dekretu.

Premier wyjaśnił, że zaostrzone kroki w walce z Covid-19 obowiązywać będą w Lombardii oraz w 14 miastach- prowincjach w regionach Piemont, Wenecja Euganejska, Emilia- Romania i Marche. Conte odczytał listę tych miast: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro i Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padwa, Treviso i Wenecja.



We wszystkich tych wymienionych miejscach bary i restauracje mogą być otwarte w godzinach 6-18, jeśli zagwarantowane zostanie tam zachowanie odległości jednego metra między osobami obecnymi w środku.